快訊／長榮勞資協商前律師先碰頭！　今晚6:30登場

▲長榮7月2日二次協商破局，目前仍未談妥下次正式協商的時間點。（圖／記者沈繼昌攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮航空服員罷工第16天，勞資歷經兩次協商仍未果，雙方代表和律師預計今（5日）晚6點半將再碰頭，將會議定調為「私下交換意見」，會議地點不對外公開。長榮航空發言人陳耀銘表示，為了讓罷工事件及早落幕，今天晚上預計雙方律師會進行討論，才能進一步敲定下次正式協商的時間點。

桃園市空服員職業工會60位成員，5日清晨5時從桃園南崁步行，經過11個小時總算走到總統府門口，要向總統蔡英文陳情。工會代表提到，長榮航空不敢保證空服員回家後不會有秋後算帳的事情發生，讓他們原本以為可以在6月29日就落幕的罷工行動，一路拖延到今天，希望長榮航空保證不會有秋後算帳，讓空服員可以「安心回家、放心回家、乖乖回家」。

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據了解，工會5日發動「苦行活動」，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府。

長榮航空發言人陳耀銘表示，工會有自己表達意願的方式，尊重工會表達自己的意願，還是希望工會趕快坐下來協商。他透露，為了讓罷工事件即早落幕，今天晚上預計雙方律師會進行討論，才能進一步敲定下次正式協商的時間點。