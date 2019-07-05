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亞太10大旅遊勝地出爐！日本四國擊敗紐西蘭　孤獨星球：《火影》發源地

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▲▼鳴門漩渦。（圖／翻攝自Tourism SHIKOKU）

▲日本德島的鳴門漩渦。（圖／翻攝自Tourism SHIKOKU）

國際中心／綜合報導

從廣闊的葡萄園、湛藍的海洋、12世紀的廟宇到現代城市的閃爍霓虹，暑假還沒決定好要去哪裡玩嗎？沒關係，《孤獨星球》（Lonely Planet）都幫你選好了，而且對於台灣的朋友來說，距離都不會太遠，還不趕緊規劃下一次的旅程呢！

《孤獨星球》最新推出的亞太區10大旅遊地點中，澳洲西澳省的瑪格莉特河地區（Margaret River ）以葡萄莊園、可以盡情衝浪的海岸線、享譽盛名的美食節與充滿特有種的森林．成為2019年亞太區的旅遊首選。日本四國除了是觀光客經常造訪的地點外，這個地方最廣為人知的，就是知名動漫《火影忍者》發源地，還有德島知名景點鳴門漩渦。新加坡也因為好萊塢暢銷片《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）入圍。

▲▼新加坡。（圖／路透）

▲新加坡因《瘋狂亞洲富豪》而爆紅。（圖／路透）

特別的是，位在南太平洋的斐濟（Fiji）因為其永續生態的保育政策中選，《孤獨星球》認為，「從使用當地自產的蔬果、太陽能度假村、珊瑚礁復育計畫到限制塑膠使用，所有人有生之年都必須來這裡體驗一次生態之旅。」另外中國北京也以紫禁城、萬里成常等名勝古蹟入選。

▼斐濟。（圖／翻攝自Tourism Fiji）

▲▼斐濟。（圖／翻攝自Tourism Fiji）

《孤獨星球》亞太區十大旅遊勝地排名︰

1. 澳洲西澳省瑪格麗特河地區（Margaret River and Southern WA, Australia）

2. 日本四國（Shikoku, Japan）

3. 新西蘭島灣及北地大區（Bay of Islands & Northland, New Zealand）

4. 新加坡（Singapore）

5. 庫克群島（The Cook Islands）

6. 越南中部（Central Vietnam）

7. 斐濟（Fiji）

8. 菲律賓巴拉望（Palawan, Philippines）

9. 中國北京（Beijing, China）

10. 柬埔寨（Cambodia）

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關鍵字：孤獨星球,亞太,旅遊

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