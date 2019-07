亞太10大旅遊勝地出爐！日本四國擊敗紐西蘭　孤獨星球：《火影》發源地

▲日本德島的鳴門漩渦。(圖/翻攝自Tourism SHIKOKU)



國際中心/綜合報導

從廣闊的葡萄園、湛藍的海洋、12世紀的廟宇到現代城市的閃爍霓虹,暑假還沒決定好要去哪裡玩嗎?沒關係,《孤獨星球》(Lonely Planet)都幫你選好了,而且對於台灣的朋友來說,距離都不會太遠,還不趕緊規劃下一次的旅程呢!

《孤獨星球》最新推出的亞太區10大旅遊地點中,澳洲西澳省的瑪格莉特河地區(Margaret River )以葡萄莊園、可以盡情衝浪的海岸線、享譽盛名的美食節與充滿特有種的森林.成為2019年亞太區的旅遊首選。日本四國除了是觀光客經常造訪的地點外,這個地方最廣為人知的,就是知名動漫《火影忍者》發源地,還有德島知名景點鳴門漩渦。新加坡也因為好萊塢暢銷片《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asians)入圍。

▲新加坡因《瘋狂亞洲富豪》而爆紅。(圖/路透)



特別的是,位在南太平洋的斐濟(Fiji)因為其永續生態的保育政策中選,《孤獨星球》認為,「從使用當地自產的蔬果、太陽能度假村、珊瑚礁復育計畫到限制塑膠使用,所有人有生之年都必須來這裡體驗一次生態之旅。」另外中國北京也以紫禁城、萬里成常等名勝古蹟入選。

▼斐濟。(圖/翻攝自Tourism Fiji)



《孤獨星球》亞太區十大旅遊勝地排名︰

1. 澳洲西澳省瑪格麗特河地區(Margaret River and Southern WA, Australia)

2. 日本四國(Shikoku, Japan)

3. 新西蘭島灣及北地大區(Bay of Islands & Northland, New Zealand)

4. 新加坡(Singapore)

5. 庫克群島(The Cook Islands)

6. 越南中部(Central Vietnam)

7. 斐濟(Fiji)

8. 菲律賓巴拉望(Palawan, Philippines)

9. 中國北京(Beijing, China)

10. 柬埔寨(Cambodia)

