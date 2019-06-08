電信專員「不當行銷」　他逆轉勝！用990元買到華為當紅機P30

突發中心／台北報導

華為當紅旗艦手機P30 PRO新機要價新台幣逾3萬元，台北市一名消費者竟以不到1000元價格就入手！北市內湖區某知名電信業門市專員5月時與一名A男發生消費糾紛，怒火中燒的A男運用智慧搬出法規見招拆招，讓業者俯首稱臣，自知理虧補償，結局大逆轉！A男以不到1000元的價格，買到華為P30新手機，雙方達成和解。

▲北市一名男子以990元購入華為當紅旗艦手機P30 PRO。（圖／突發中心記者攝）

A男表示，他在申辦續約過程中，專員介紹了一個符合他預算的999元方案，但強調須搭配另外三個加值服務（副約）才行，每月費用增加為1496元。A男猶豫了，但經專員說服，最後同意簽約，但A男事後打電話給客服詢問合約內容時，意外發現當初專員所述與客服說明有出入！包括可以不用搭配加值服務、手機合約價本就5990元，非專員說的8990元再把取消加值服務的違約金3000元折抵在手機上變成5990的價錢等。

A男遂向該門市專員據理力爭，店長也介入處理，最後店長以和為貴，除了無條件解除加值服務，更將合約價5990元的P30以990元售給A男，以平息風波。不過，這消費過程仍令A男留下不好印象，發文斥電信專員「態度惡劣、欺人太甚」。

A男認為，專員可以鼓勵消費者簽約，但不能提供錯誤資訊欺騙消費者，影響消費者權益。對此，行政院消費者保護處科長梁明圳表示，若遇到業者「不當行銷」，消費者可以民法92條規定，主張因「被詐欺」，在一年內能取消當時所做的決定，合約便無效。並呼籲消費者，若有任何消費糾紛，能撥打1950專線，尋求協助。

《ETtoday新聞雲》記者聯繫該門市店長，店長表示不方便受訪。而電信業公關部門表示，消費者跟門市在溝通上確實有認知上的落差，但公司針對這起個案後續的處理方式，已是給消費者前所未見的優惠，如購機折扣等，而日後公司對門市人員的教育訓練仍持續進行。

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