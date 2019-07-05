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加州20年強震「人人崩潰喊逃」　主播新聞報一半衝出：OMG！

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▲▼地震發生，主播倉皇逃離。（圖／翻攝自Youtube）

▲地震發生，主播倉皇逃離。（圖／翻攝自Youtube）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國時間4日早上10點33分，一場芮氏規模6.4的地震襲擊了加州，該場地震的震央位於洛杉磯東北方150英里處，從墨西哥的恩森納達（Ensenada）與墨西卡利（Mexicali），到拉斯維加斯（Las Vegas）與鳳凰城（Phoenix）等地都感覺得到。根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，這是過去20年來襲及該區域最強的地震。

綜合外媒報導，這次的地震截止至目前為止，還未造成重大的人員傷亡或是基礎建設的破壞，但是搜救人員還是持續在震央附近的城市里奇克萊斯特（Ridgecrest）協助救災，該城市大約29000人，是前往知名滑雪景點猛瑪山（Mammoth mountain）的中繼點，在地震發生後，也湧入了大量的物資以及人力救助。

往後的幾天，可能會有餘震的發生，美國地質調查局的學者卡魯索（Paul Caruso）告訴外媒，在這些餘震中，規模較大的地震應該不會出現。他同時也表示，與1994年襲擊洛杉磯，芮氏規模達到6.7並且造成數十億美金損失的地震相比，這次的影響相對而言已經算是輕微了。

事件發生後，許多關於地震當下的影像在網路上瘋傳，有兩位主播在地震發生時倉皇從攝影棚離開的畫面也引起熱議。影片中可以看到，一開始其中一位主播還不確定是否有地震發生，但等到感覺越來越明顯時，兩人倉促逃離。許多機構藉由推特跟市民更新災情。洛杉磯警察局就在推特上發布了地震的消息

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關鍵字：地震,災情,主播,加州地震

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