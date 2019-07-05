美國加州6.4地震「20年來最大」！路裂房傷至少24起事故洛杉磯民眾驚逃

▲南加州發生規模6.4大地震，公路路面都被震到裂開。（圖／翻攝自推特victory2020）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南加州當地時間4日上午10時33分發生規模6.4大地震，震央位在洛杉磯北方150英里（約240公里）的莫哈維沙漠（Mojave Desert），震源深度僅8.7公里。包括南加州大部分地區和內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）都有震感，連洛杉磯也感到明顯搖晃，家中物品散落一地，民眾紛紛逃出戶外。此次地震為南加州20年來之最；當地官員稍後指出，緊急救難人員已獲報處理24起醫療與火災事故，而總統川普也發布推文，目前情況似乎都在控制當中。

綜合外電報導，此次地震是南加州近20年最晃的一次，震央位在莫哈維沙漠（Mojave Desert），距離洛杉磯東北方大約240公里。地震發生後不到一小時，距離震央20公里的小鎮里奇克萊斯特（Ridgecrest）已傳出部分建築損毀災情；里奇克萊斯特希爾頓歡朋酒店（Hampton Inn and Suites Ridgecrest）經理（Diane Ruggiero）向CNN表示，旅館建築物出現「明顯受損」情況。

Earthquake rattles Southern California

photos of cracks in a road near Ridgecrest

grocery store in Ridgecrest pic.twitter.com/sGLzexyTKk — victory2020 (@2020_victory) July 4, 2019







美國地質調查局（USGS）最初地震報告測得規模6.6，稍晚下修為6.4地震。該起地震震源深度非常淺，只有8.7公里，劇烈的搖晃讓整個南加州（包括洛杉磯）居民都明顯有感，搖晃甚至傳到拉斯維加斯及太平洋海岸地區，當時人們正在準備慶祝7月4日美國國慶日。事件發生截至目前，消防員已經接獲並處理24起醫療與火災相關事故；克恩郡（Kern County）消防局人員表示，還不確定震央的里奇克萊斯特的確切傷亡情況如何，已派遣搜救團隊前往這個有2.8萬人口的地區。川普稍後也在推特上表示，「已經聽取南加州地震完整的簡報，看起來所有情況都已經在控制中了！」

It was pretty bad here at the epicenter in Ridgecrest, my whole Star Wars room is on the floor! #earthquake #southerncalifornia pic.twitter.com/2Mi2fHWCL6 — Matthew Towler (@DarthTowler) July 4, 2019







6.4 magnitude earthquake hits Southern #California

Firefighters working fire pic.twitter.com/iv80v2Q5aZ — Trama (@Trama70602212) July 4, 2019







洛杉磯市中心也能感受到長時間搖晃，建築物搖擺持續10多秒；南加州最主要航空樞紐洛杉磯國際機場（LAX）也能感受到震感，所幸並未傳出跑道受損情形，目前所有航班正常起降。官員指出，在主震發生後至少又發生4次較強餘震，規模分別為4.7、3.5、3.8和4.2。另根據USGS觀測，在主震發生後1小時內，陸續共發生34次規模2.5以上餘震。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，這是自1994年北嶺地震（1994 Northridge earthquake）後，南加州地區發生最大規模地震。北嶺地震發生在1994年1月17日，規模6.7，造成57人死亡、超過8000人受傷。

Meanwhile... not even a single tweet acknowledging the 6.4 magnitude #earthquake in California!pic.twitter.com/i72HYT7EyI — Ryan Hill (@RyanHillMI) July 4, 2019







值得一提的是，同樣位於火環帶的加拿大溫哥華島西北部外海，當地時間3日晚間9時30分也發生規模6.2地震。USGS觀測，震央位置位於加拿大英屬哥倫比亞省城鎮貝拉貝拉（Bella Bella）西南西方196公里處，震源深度10公里。加上隨後的南加州地震，這已經是北美西岸的環太平洋地震帶，24小時內發生的第2次規模6以上強震。



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