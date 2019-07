美國加州6.4地震「20年來最大」！路裂房傷至少24起事故洛杉磯民眾驚逃

▲南加州發生規模6.4大地震,公路路面都被震到裂開。(圖/翻攝自推特victory2020)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國南加州當地時間4日上午10時33分發生規模6.4大地震,震央位在洛杉磯北方150英里(約240公里)的莫哈維沙漠(Mojave Desert),震源深度僅8.7公里。包括南加州大部分地區和內華達州拉斯維加斯(Las Vegas)都有震感,連洛杉磯也感到明顯搖晃,家中物品散落一地,民眾紛紛逃出戶外。此次地震為南加州20年來之最;當地官員稍後指出,緊急救難人員已獲報處理24起醫療與火災事故,而總統川普也發布推文,目前情況似乎都在控制當中。

綜合外電報導,此次地震是南加州近20年最晃的一次,震央位在莫哈維沙漠(Mojave Desert),距離洛杉磯東北方大約240公里。地震發生後不到一小時,距離震央20公里的小鎮里奇克萊斯特(Ridgecrest)已傳出部分建築損毀災情;里奇克萊斯特希爾頓歡朋酒店(Hampton Inn and Suites Ridgecrest)經理(Diane Ruggiero)向CNN表示,旅館建築物出現「明顯受損」情況。

Earthquake rattles Southern California photos of cracks in a road near Ridgecrest grocery store in Ridgecrest pic.twitter.com/sGLzexyTKk

美國地質調查局(USGS)最初地震報告測得規模6.6,稍晚下修為6.4地震。該起地震震源深度非常淺,只有8.7公里,劇烈的搖晃讓整個南加州(包括洛杉磯)居民都明顯有感,搖晃甚至傳到拉斯維加斯及太平洋海岸地區,當時人們正在準備慶祝7月4日美國國慶日。事件發生截至目前,消防員已經接獲並處理24起醫療與火災相關事故;克恩郡(Kern County)消防局人員表示,還不確定震央的里奇克萊斯特的確切傷亡情況如何,已派遣搜救團隊前往這個有2.8萬人口的地區。川普稍後也在推特上表示,「已經聽取南加州地震完整的簡報,看起來所有情況都已經在控制中了!」

It was pretty bad here at the epicenter in Ridgecrest, my whole Star Wars room is on the floor! #earthquake #southerncalifornia pic.twitter.com/2Mi2fHWCL6