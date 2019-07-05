5參選人週日凱道反鐵籠公投！　國民黨：韓粉、郭粉都來

▲國民黨「反鐵籠公投 凱道大會師」活動前記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨7月7日下午3時將號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議，當天還邀5位總統初選參選人到場共襄盛舉。根據抽籤結果，發言順序為新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜與台大政治系教授張亞中，每人談話8分鐘。此外，國民黨主席吳敦義和前總統馬英九也會出席。

國民黨5日上午召開「反鐵籠公投 凱道大會師」活動前記者會，會中公布當天活動的5位主持人，分別是桃園市議員萬美玲、魯明哲、國民黨文傳會副主委歐陽龍、實踐大學講座教授江岷欽與資深媒體人鄭麗文。

國民黨副主席曾永權表示，民進黨一方面關切香港民主人權，但是卻沒收台灣人民直接民權，兩面手法，難道台灣人民的民主不比香港嗎？民進黨評估對選情有利就公投綁大選，對選情不利就修法沒收公投，這樣投機作風已經引起台灣人民憤怒，他強調當天會人滿為患、人山人海。



曾永權批評，民進黨評估對選情有利就公投綁大選，對選情不利就修法沒收公投，這樣投機作風已經引起台灣人民憤怒，所以要上凱道發出正義怒吼，黨天下午3點開始，傍晚5點結束，希望中北部鄉親一起上台北發出正義怒吼。



國民黨發言人歐陽龍表示，去年11月24日後，幾項公投展現民意，但是蔡政府都不遵守，還讓黨籍色彩濃厚的李進勇擔任中選會主委，這是司馬昭之心人盡皆知。鄭麗文則說，民進黨擁有台獨與公投神主牌，在野時天天喊，執政了就說不能台獨，公投結果讓蔡政府輸到脫褲，所以連公投都要被下架。

由於韓粉不滿郭台銘，已經發出反動員，歐陽龍呼籲，不管是那一種粉，都是中華民國粉，他相信當天不會失焦，而且每一種粉都會尊重主辦方，因此外界憂慮的問題，他堅信不會發生，「每一種粉都要來參加這場活動」。