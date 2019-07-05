初選黑箱？吳敦義嚴正駁斥：我不可能留下醜陋歷史紀錄

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選民調將於7月8日至14日展開，15日上午公布結果。對於外界質疑民調黑箱，國民黨主席吳敦義5日親自召開記者會釋疑，他表示，他40幾年從政過程，從來沒有違法，擔任黨主席一定公正公平，況且他沒有參選動機，所以更沒理由為候選人做不公不義的事，為歷史留下醜陋紀錄。

吳敦義表示，國民黨有史以來第一次辦理的總統選舉黨內初選民調即將在7月8日到7月14日舉行，最近這段時間黨內同志或國人同胞都對我們的民調作業表達了深切的關心，甚至有些質疑；網路上更有許多不實的謠言，意圖醜化我們的民調作業，在此本人要以黨主席的身分，與本次「民意調查執行小組」的召集人黃德教授，做以下鄭重的聲明。

首先，為使本黨初選民調務必達到公平、公正、公開的目標與結果，民調執行小組的成員、承辦初選民調的民調公司，以及黨中央相關人員已經開了好幾次的會議，大家只有一個目標：在做民調的過程中，務必公正、客觀、嚴謹，能經得起任何的檢驗，要為國民黨，甚至其他政黨，立下一個民調作業的典範。

第二，7月2日國民黨邀請了五位參選人（或其代表）一起開會確認民調作業的流程，在當天的會議中，民調執行小組都盡可能地將參選人所提出的寶貴建議納入民調作業規範中，令人欣慰的是，會議的結論都得到大家一致的共識；五位參選人都同意接受的民調作業，外界實在沒有任何理由提出質疑，編造不實的謠言，以訛傳訛，意圖藉此分化黨內的團結。

吳敦義最後說，他40幾年的從政過程，他與他的員工從來沒有違法過，為了擔任黨主席公作一定要保持公正公平公開作法，所以他並沒有自己參選的動機，更沒有理由為任何一個候選人作不公不義的事情，留下歷史醜陋的紀錄。

▼國民黨初選民調流程。（圖／記者徐政璿翻攝）