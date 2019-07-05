汽車市場連跌12個月回暖！　福斯銷量出色「6月狂賣12萬台」

▲大陸汽車市場銷售量連跌一年終於回暖。（圖／翻攝一汽大眾官網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸汽車業近日陸續公佈6月銷售量，比起去年同期，許多家企業銷量大幅增長，甚至還刷新了當月紀錄；從整體來看，整個汽車市場大幅回暖。其中，一汽大眾（福斯）的旗下大眾品牌在上個月表現出色，共銷出12.5萬台新車，年增率達到近29%。

汽車市場在過去一年的銷量低迷；據央廣網報導，一汽大眾旗下大眾品牌6月共銷出125136台新車，年增率增長28.9%，雖然銷量最多，還達到近3成的增長，但與其他品牌相比，這個漲幅數據並不算出眾。據了解，上汽名爵6月份的銷量年增率增長55%，而一汽紅旗更是突飛猛進，增長了167%。

大陸汽車流通協會乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹指出，從6月份各星期的數據來看，汽車銷量一年來首次實現增長，而當月的第二週開始，零售現象已出現一個大幅成長的情況。他接著說，第三週，經銷商對消費者的出貨情況也是小幅增長，直到最後一周都未下降，全月的零售數據不斷上升。

▲一汽大眾旗下大眾品牌6月銷出超過12萬台新車。（圖／翻攝一汽大眾官網，下同）

自今年1月開始，為改善空氣質量，大陸國務院總理李克強宣布，全面供應符合國六標準車用汽柴油；受此影響，出清國五車庫存讓6月份的汽車市場銷量大增。無論是自主品牌還是合資車，上個月的折扣優惠都明顯加大，而在江蘇、浙江等地還出現部分品牌國五車難求的情形。

大陸汽車市場銷量連跌12月，雖然在今年6月出現了回暖現象，但許多業者認為，這可能只是短期衝高，7月份汽車銷量仍然不太樂觀；一方面是因為國五車型出清，國六車型價格提高影響到購車的積極性，另一方面則是因為經銷商補庫存的積極性也正在降低。

業內人士預測，國六車型的價格在8月份時，隨著汽車業一同推出新的促銷而開始鬆動，而前期觀望的消費者將陸續購車，讓汽車市場進入平穩期。