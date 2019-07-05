北市愛心企業推免費驗光　得恩堂再提供500副免費老花眼鏡

▲社會局提供老花眼鏡的相關優惠，也是推動老人照護計畫的一部分。（圖／翻攝自台北市政府社會局，同下）

實習記者曾筠淇／台北報導

老花眼的症狀好發於40至45歲間，看近物時容易模糊不清，若要減輕老花眼的症狀，配戴老花眼鏡是最簡單的方式。台北市社會局與愛心企業合作，提供免費驗光暨配老花眼鏡的優惠服務，北市更與得恩堂眼鏡合作，提供500副免費眼鏡與配鏡服務給北市低收、中低收的弱勢長輩。

社會局與「不具名」的愛心企業合作，一同啟動「眼鏡有愛-閱讀無礙」計畫，也透過台北市議員王浩的媒合，在北市7處公辦民營老人機構提供免費驗光、配老花眼鏡的優惠服務，包括至善養護機構、兆如養護機構、大龍老宅、中山老宅、朱崙老人公寓、陽明老人公寓及文山老人養護機構都有參與。

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除此之外，北市也藉由社會局12區老人服務中心的牽線，與得恩堂眼鏡合作，一共提供了500副免費眼鏡與配鏡服務給北市低收、中低收弱勢長輩。更希望能透過這個服務，讓長者視野更清晰，降低閱讀報章雜誌、看物的辛苦。

社會局長陳雪慧表示，「大部分長輩為了方便因素，經常使用在市場購買的老花眼鏡，眼睛是構造十分精密的器官，沒有準確測量視力，任意使用度數不符的眼鏡，不只沒有解決生活上的困擾，還可能會加劇視力問題！」許多人因眼睛的保健觀念不足而延遲了治療，北市社會局更藉由這個計畫關心長者的視力健康。

同時北市的老人照護計畫也正逐步規劃，以健康、安心、尊嚴為目標，讓長者住在對高齡友善且生活安心的城市。目前驗光、老花眼鏡的優惠也仰賴愛心企業推動，降低長者金錢上與健康上的負擔。