單親4寶爸舊疾發作沒錢手術斷炊　與19歲身障女蝸居5坪小套房

▲台中市政府每年歲末年終，都會舉辦溫馨快遞協助急難家庭。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名育有5名女兒的張姓男子，由於家計困難，目前僅與身心障礙的三女兒同住在不到5坪大的套房，原本就難以度日的父女，因為張的髖關節舊疾復發，連房租都繳不出來了，遑論手術費，台中市政府社會局長彭懷真6日表示，年節前已發給400個家庭、每戶8000元的急難慰助金，歡迎有需要民眾，撥打1999專線或與鄰里長聯絡，讓市府幫忙解決問題。

台中市44歲的張姓男子，原本育有5個女兒，但8年前才1個月大的小女兒夭折，4年前，妻子車禍去世，在經濟困窘之下，22歲的大女兒離家工作、21歲的二女兒在北部半工半讀，14歲的四女兒委由社福單位照顧，他則和19歲的三女兒同住。

張男8年前因為髖關節發炎，因此開刀替換人工髖關節，未料3個月前舊疾復發，使他無法久站，已有2、3個月沒有工作，沒有收入，他和三女兒僅靠身心障疑補助過活，扣掉生活費之後，不但5千元房租繳不出來，更別談龐大的醫藥費了。

社會局長彭懷真今天探視3個關懷家庭，住在神岡區的黃同學，因為父母躲債與79歲祖母相依為命，但祖母罹患心臟病和癌症，全家僅靠社福補助生活，黃同學每天幫祖母洗澡、煮飯、整理家務、餵養家禽；后里6歲的楊小弟，母親入獄多年，由祖母獨力照顧，祖母從事農雜工，收入不穩定，經濟困窘；大甲的楊媽媽去年5月起因傷病無法工作，長女為照顧媽媽從大學休學，國一的長子也在學校幫忙做資源回收貼補家用，楊媽媽沒有工作收入，女兒休學後也無法領取政府補助，家中生計受到影響。

彭懷真說，市府已連續30年舉辦溫馨快遞活動，由民間公益團體和善心人士籌措經費，選在歲末年終前發放，今年共發出400戶、每戶8000元慰助金，累計已幫助6000多個急難家庭。

他呼籲社會大眾多多注意鄰里周遭是否有困難的家庭，春節期間民眾如果遇到困難，或是發現有需要幫忙的家庭，請撥打1999專線或與鄰里長聯絡，讓市府幫忙解決問題。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來