女企業家捐物資給鴻佳啟能庇護中心　與院生互動

▲6位曾參與馬來西亞華埠親善大使選美比賽獲獎的女企業家，事業有成回饋社會，贈送一批物資給位於台南市「鴻佳啟能庇護中心」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

6位曾參與馬來西亞華埠親善大使選美比賽獲獎的女企業家，事業有成回饋社會，經由社團法人國際麗麗微沙雅休閒發展協會理事長阮錦、救國團安平區團委會會長曾永欽與南區鯤鯓龍山寺主委吳志祥等人協助，贈送一批物資給位於台南市南區鯤鯓里的「鴻佳啟能庇護中心」，並與院生互動。

麗麗微沙雅休閒發展協會理事長阮錦麗表示，日前與住在新北市、來自越南同鄉，並且獲得2018馬來西亞華埠親善大使選美比賽獲獎的陳嬌娘見面，並談及來台灣多年，也受到台灣民眾的照顧，在事業上才有目前的成績，而想要回饋台灣。

阮錦麗與夫婿曾永欽透過協會首席顧問、龍山寺主委吳志祥的引薦，將此愛心捐助專門收容重智障朋友並訓練職訓的「鴻佳啟能庇護中心」。而陳嬌娘即號召曾參與曾參與馬來西亞華埠親善大使選美獲獎的越南姐妹黎玉貞及大陸姐妹王美華、向永林，以及台灣姐妹黄雙雲、高惠珍和選美老師李毓輝等人，於7月3日上午從北部、中部開車南下，並將她們購買的漂白水、魚肉鬆、食品罐頭、成人尿片、濕紙巾、麵條、乾貨食材等物資載到「鴻佳啟能庇護中心」。

陳嬌娘表示，她們到國外選美得到亮眼的成績，在事業有成後，以愛心關懷社會，希望為社會做一點事，也希望能夠響應姐妹在有能力之時能幫助更多的人。

獲得2019年馬來西亞華埠親善大使選美國際亞軍的向永林表示，她是來自大陸湖南省長沙，愛心是不分國界，嫁來台灣多年，她目前也屬於台灣的一份子，希望能將此愛心傳給更多人來響應。

物資由鴻佳啟能庇護中心院長沈淑惠代表接受，中心院生為感謝她們的愛心，也以歌唱來答謝，陳嬌娘等人也與院生握手互動、合影，並有院生看到她們，緊緊抱住，場面相當溫馨。