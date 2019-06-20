上班族隱形職災！每天又盯又滑眼神死…　醫師教你搶救眼過勞

▲3C佔據現代人的生活，上班看、下班也看，讓眼睛看出一堆毛病！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／台北報導

上班用電腦，下班繼續滑手機、平板追劇，現代人的生活離不開3C，眼睛更被大小螢幕給綁架了，盯著看一整天，突然發現看東西變模糊、對不到焦，頓時變成瞇瞇眼，或是乾澀、發癢、流淚有灼熱疼痛感，時不時就想揉眼睛，當出現這些症狀就要注意了，這是眼過勞的危機警訊提醒你該好好休息一下，若眼球的睫狀肌及周圍肌肉無法放鬆，長久下來將導致乾眼症、黃斑部病變、青光眼等問題，也有可能讓白內障上身，年輕的眼睛提早老化。驚人的是，台北市衛生局曾做過一項調查，在職業傷害中，眼部疾病的比例竟高達第3位。

台安醫院視網膜科主治醫師林怡汝從治療案例觀察發現，近幾年因為眼睛不舒服求診的人越來越多，常見問題包括眼睛腫痛、沒辦法對焦、早上看東西還好，下午視線就模糊、一看就痛，不看就好、或是頭痛以及類似老花等各種症狀，不像以前頂多覺得乾澀、發癢或過敏而已。

▲有的人三五不時就要拿手機出來看一下，3C成癮症就這樣在不知不覺中悄悄上身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

林怡汝指出，現代人眼睛問題多，眼疲勞程度更甚以往，而一般眼疲勞引起的症狀，包括眼睛脹、酸澀、對焦吃力等，通常與睫狀肌或眼球肌肉過度收縮、緊繃有關，有的甚至誘發眼睛周圍其他肌肉一起用力，導致頭痛產生，這時只要好好休息一下就會恢復，如果休息之後仍未恢復，除了小心提早出現老花，更要注意可能引起眼過勞。

林怡汝提到，當出現眼過勞，代表著眼睛已經產生不可逆的疾病，例如用眼過度導致眼中風、壓力過大引起中心性漿液性脈絡膜視網膜病變、以及青光眼等，必須好好治療，不是單單休息就能恢復；造成眼過勞的原因，與3C、工作型態轉變、壓力大、熬夜、生活作息及飲食不正常等有很大關係，其中很大一部分在於頻繁使用3C，讓眼睛沒有得到適當休息。

▲在黑暗中看螢幕，對眼睛傷害大。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

現代人使用電腦、平板、手機的頻率有多高？根據2017年全民護眼趨勢調查發現，國人一天使用3C時間高達8.7小時，較去年增1小時。不想讓雙眼從疲勞變過勞，第一件事就是先戒掉長時間觀看3C的行為，此外，平日也應做好護眼，讓眼睛肌肉放鬆，避免一直處於用力狀態，林怡汝分享了幾個簡單、有效減緩眼睛疲累的方法。

1、 每看30分鐘就應暫時停下來，閉目養神或轉換焦距，例如從看近變看遠，讓眼睛肌肉好好放鬆，休息1、2分鐘即可。

2、準備毛巾或眼罩，熱敷約5分鐘，同樣讓肌肉放鬆，並增加血液循環。

3、飲食盡量多吃色彩鮮豔的蔬菜、水果，例如波菜、花椰菜、玉米、茄子、枸杞，因為裡頭富有葉黃素、胡蘿蔔素等植物化學色素，可以補充視網膜色素上皮所需養分，就好像彩色印表機一直消耗墨水，需要隨時去補充原料。

4、平日飲食之外，可適量攝取蝦紅素、葉黃素這類保健食品，達到護眼輔助之效，像是蝦紅素可增加眼周血液循環，使得眼睛感覺輕鬆，類似熱敷效果。

▲台安醫院視網膜科主治醫師林怡汝指出，市售相關保健食品，可視個人需求來選擇，盡量挑選知名大品牌或醫師信任品牌，品質更有保障。

對於眼睛保健食品，許多人優先想到的是葉黃素，但近幾年關於「蝦紅素」的討論度也很高，兩者都有護眼功效，實際上仍有分別，同時打破一般大眾誤以為蝦紅素取自於蝦子、螃蟹的迷思，即使素食者也能攝取。林怡汝解釋，葉黃素來自於蔬菜萃取，是一種植物化學色素，主要防止黃斑部病變；蝦紅素則是萃取自藻類，故素食者也能食用。蝦紅素主要針對眼睛肌肉放鬆，促進血液循環，讓視神經、脈絡膜血液運行順暢，減輕眼睛疲勞感，也比較不容易退化，若有眼睛疲累或青光眼等問題，蝦紅素更有一定幫助。

日本的藤田保健衛生大學曾做過一項科學實驗，發現每天攝取4毫克蝦紅素的組別，經過28天後，睫狀肌調節焦距的能力獲得提升，眼部疲勞的現象也隨之改善。但這樣的研究是否代表蝦紅素就是護眼第一首選，林怡汝認為，蝦紅素、葉黃素各有優勢，保健功效不一樣，若針對眼睛疲勞，蝦紅素確實較有明顯改善效果，不過營養補充以全方位最好，兩者一起「雙搭」食用的話，互不衝突之外，蝦紅素能夠讓葉黃素停留在眼睛的時間久一點，增加葉黃素效果。除了建議適量補充，另要特別注意的是，因蝦紅素來自於藻類，有甲狀腺亢進、代謝疾病的人最好先諮詢專業醫師。

林怡汝也提到，目前市售相關保健食品有錠劑、膠囊、液狀等不同劑型，其中用喝得除了方便，也更容易被吸收，可視個人需求來選擇，盡量挑選知名大品牌或醫師信任品牌，品質更有保障。除了吃保健食品，也建議每半年做一次完整的眼睛健康檢查，而最重要的是改變生活作息，才能真正改善眼睛不適狀況。