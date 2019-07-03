國三女控爸「全裸洗頭摸那裡」　媽媽一句話...讓法官都氣炸

▲少女的媽媽事後竟指責女兒害爸爸坐牢，一輩子都不原諒她，也讓人傻眼。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名父親被國三女兒指控替她洗頭時對她捏胸、舔背、摸下體甚至自慰。雖然父親矢口否認，但少女的妹妹卻證稱「爸爸幫姊姊洗頭都是脫光光…」，因此法官認為，父親的說詞並不足以採信。法官還發現，少女的媽媽事後還指責女兒「害爸爸去關，一輩子都不原諒女兒」也讓法官認為，家人對少女身心造成嚴重影響。新竹地院依故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪，判這名父親有期徒刑1年6月。

國三少女指控父親，從2016年10月底到2107年2月中旬，在家中浴室幫她洗頭時，以手捏胸、舌頭舔背、手指輕觸下體等方式對她猥褻或在她身邊自慰並射精，經少女向男友吐露，才由學校通報讓少女脫離苦海。

少女表示，自己多次向父親表明可以自己洗頭，但父親都堅持要為女兒洗頭，而且趁機對她猥褻。少女的妹妹也證稱，爸爸幫姊姊洗頭都是脫光光，直到2017年，姊姊與爸爸不知道因為什麼事情，媽媽才跟爸爸說讓姊姊自己洗，但是爸爸還是沒聽媽媽的話，仍堅持幫姐姐洗頭。

少女父親向法官坦承幫女兒洗頭，但堅決否認對她猥褻，他稱因女兒與男友發生性行為被他指責，並對女兒禁足及沒收手機，女兒才對他挾怨報復。

少女向法官表示，絕不會因為被禁止玩電腦、手機沒收等事就陷害爸爸。法官也在訊息裡找到媽媽傳給小女兒「妳們害爸爸去關，我一輩子都不會原諒妳們的！」等語，法官認為，家人對少女不僅未予任何支持，反而加以責罵和不諒解，對少女身心造成嚴重影響，更不採信少女父所辯，依法量處上述之刑。

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