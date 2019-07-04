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美女律師控牧師性侵　「他對我下符咒壓著我整晚沒睡」

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▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲女律師指控10年前幫牧師編輯自傳時，被下符咒性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名女律師指控林姓牧師，在2008年間對她性侵得逞，而她因為被下符咒，無法反抗，整晚都被壓在床上，但林男辯稱從未與告訴人發生性關係，台北地檢署調查發現，告訴人事發當年就曾告過林男，但告的是「騷擾」，且自行撤告，如今改告「性侵」，因案件不能光靠告訴人指訴當證據，只能處分不起訴林男。

據了解，女律師年約40歲，頗具姿色，因友人介紹，在2008年間，幫當時在兩岸商界小有名氣的林姓牧師編輯自傳，她日前到高雄提告，指控林男當時藉口要到她家討論出書內容，卻趁機性侵她，因案件管轄權問題，移轉台北地檢署偵辦。

女律師表示，她有明確對林男說「不要」，但是因為被林男下符咒，肢體上無法反抗，而且因為符咒效力持續，林男整晚就壓在她的身上，害她跟著林男一起不能睡覺。

林男得知被告後出庭直呼不可能，辯稱從未與告訴人發生過性關係，也不滿女律師身為法律人，卻沒證據亂告。

雖然事隔久遠，證據取得不易，但女律師透露，其實早在事發當年，就曾經對林男提告，檢察官調查發現果真有件舊案，只是當年女律師是指控林男「頻打電話騷擾」，隻字未提「性侵」，且事後又自行撤告，因此這次檢察官調查後，認為全案事證不足，不能光靠告訴人指控當證據，因此處分不起訴林男。

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關鍵字：律師,牧師,性侵,符咒,證據,騷擾

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