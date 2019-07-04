韓國瑜政見庶民經濟「客廳即工廠」　挨批：讓台灣倒退50年？

▲韓國瑜在政見會上提到「客廳即工廠」，引發熱議。（圖／中天電視提供）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨第3場國政願景發表會上談到「客廳即工廠」的庶民經濟，引發外界熱議，媒體人黃創夏批評「家家戶戶手工業、客廳即工廠，韓國瑜又要穿越時空，把台灣拉回1960年代？」對此，韓國瑜回應，自己只是懷念3、40年前大家齊心拚經濟的感覺，「說要倒退50年，完全是誤會我的意思」。

韓國瑜3日在台北參加第3場國政願景發表會，第一階段申論經濟議題時，韓國瑜談到自己從競選市長時，就常掛在嘴邊的「庶民經濟」，他舉出謝東閔的「客廳即工廠」為例，表示現在庶民經濟處於絕對弱勢，只要自己當總統，「政府一定做」。但此番言論引來外界砲轟，除了林濁水狂酸「唉！草包本質還是戒也戒不掉，一天至少必有一草包演出」，黃創夏也批「是要把台灣拉回1960年？」。

▲遭砲轟「想讓台灣倒退50年」，韓國瑜強調是誤會。（圖／記者洪正達攝）

對此，韓國瑜4日受訪表示，自己非常懷念3、40年前整個台灣上下一心拚經濟的年代，「這麼多年來，所有產業都把拚經濟認為是拚高科技」，但他認為庶民經濟也非常重要，政府除了兼顧高科技產業、也要照顧到庶民經濟，而自己舉的例子只是懷念台灣人全部拚經濟的感覺，「說我要把台灣拉到50年前，那是完全誤會」。