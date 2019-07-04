王金平合體韓國瑜開直播　網狂酸：還想再被利用一次？

▲王金平合體韓國瑜直播，遭網友狂酸。（圖／翻攝自台灣公道伯王金平臉書）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

前立法院長王金平4日合體高雄市長韓國瑜，兩人一起開直播、大啖在地小吃，引來近萬名網友觀看，但網友留言幾乎「一面倒」的抨擊韓國瑜，紛紛留言大罵他是「背骨魚」，喊話要王金平「別再被利用一次」。

王金平在臉書推出「台灣金團結Taiwan assemble」系列節目，宣布將先後與高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘合體直播，但由於先前王金平宣布「不參加黨內初選」，被外界解讀是因為不滿被韓國瑜「背叛」，韓王一度陷入尷尬，兩人直到上個月27日，才在朋友安排下在高雄碰面，並約好這次一同開直播。

▲王金平合體韓國瑜直播，遭網友狂酸。（圖／翻攝自台灣公道伯王金平臉書）

由於先前挺王的高雄副議長陸淑美，才表態改挺郭台銘，引發外界熱議，直喊是不是將出現「郭王配」？對此王金平表示，這是假設性問題，「幹嘛這個時候要去回答這個問題，不可能的呀」，認為現在講誰配誰都言之過早，「我講說我一定參選到底，這是我自己的立場」。

至於王金平和韓國瑜直播時相談甚歡，一起吃小吃、玩遊戲，卻被網友留言狂酸「市長上班時間可以直播真好」、「登革熱都處理好了嗎？」，甚至喊話王金平「別理背骨魚」、「想再被利用一次嗎？」，對韓國瑜毫不客氣，而王金平被問到是否希望韓國瑜留在高雄？王則說，這要尊重韓國瑜的個人意志。

▲王金平合體韓國瑜直播，卻遭網友狂酸。（圖／翻攝自台灣公道伯王金平臉書）