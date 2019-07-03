網紅「政哥」臉書嗆輸贏！　惡煞衝他家潑漆砸冥紙…叫囂破壞

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區樟樹一路226巷內一處民宅，2日晚間10點多竟有一群黑衣人聚集叫囂，甚至對住家鐵門丟雞蛋、潑漆、灑冥紙、放鞭炮等威嚇行為，原來這是一名綽號「汐止角頭」的網紅「政哥」住家，日前因他在網路上嗆聲，引發對方不滿，才撂人到他家門前搞破壞洩憤。警方獲報後，以刑法恐嚇罪偵辦。

▲汐止網紅「政哥」臉書開嗆！住家遭潑漆砸冥紙。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

據了解，政哥喝醉就常在網路上亂嗆人，並沒有黑道背景，由於日前疑似喝醉酒在網上開嗆「有本事就出來」，讓桃園在地大哥也回嗆「出來啊馬上過來桃園」，政哥繼續回說「等你過來汐止，我家地址不是知道，歡迎再來灑冥紙，等你」。之後2日晚，政哥家就出現一群惡煞開始拿雞蛋、冥紙狂砸、潑紅漆、白漆，甚至還點燃鞭炮等。社后派出所員警獲報後趕抵現場時，鬧事一方已離去，且政哥未在住家內，警方將通知被害人及調閱監視器追查滋事者身份，並依恐嚇罪查辦。

其實政哥早於2017年4月，就曾因開直播跟全台灣黑道嗆聲輸贏，被人抓到而下跪道歉；2018年4月，再次開直播時夾帶髒話怒嗆「桃園人吃飽太閒是不是！」宣戰意味濃厚；2019年5月，政哥阿嬤透過直播替她的寶貝孫子向眾人道歉，「若我孫子對你們不對，我對你們十分道歉，跟你們說對不起，不要再亂了。」

如今，政哥又惹事了，引發ㄧ群人到他家門口挑釁破壞。汐止分局表示，因社會秩序維護法罰則太輕，為遏止歪風，爰以罰則較重的刑法控恐嚇罪主動偵辦，且已鎖定特定犯嫌，將積極通知犯嫌到案說明，釐清作案動機。

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