文大推廣部員工控遭非法解雇　教育部：將請勞動部協助

▲文大推廣部公關部長翟敬宜問教育部，教育長這樣的手段是教育部想要的？（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

文化大學推廣教育部公關部長翟敬宜今（4日）下午出面控訴遭無預警資遣，質疑推廣部教育長許惠峰上任後至今資遣了49名同仁，對外宣稱因「虧損」，必須調整組織，還發公開信稱是「遵循教育部函釋」，但事實非如此，怒問這樣的手段是教育部想要的？要求勞動部等相關單位出面解決。

翟敬宜說，自己是高教工會召集人，6月28日中午發出「教育長施政週年滿意度調查」，而這只僅是1年來，在面臨組織重整的過程中，希望多了解基層同仁在推廣現況和未來發展的想法、感受，供校方參考，沒想到不到3小時，就收到資遣通知，最後工作日為7月10日。

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高教工會組織部主任林柏儀怒批，根據勞基法規定，若要資遣在職滿3年以上同仁，必須30天前預告，但工會幹部遭惡質打壓，許惠峰身為法律人竟做出無良雇主行為，無視勞基法，更視員工為免洗筷，用完就丟。林柏儀強調，這件事絕對不會妥協，要求該違法解僱必須解除，若校方堅持，就要進行訴訟到底。

▲文化大學推廣部今年至今已資遣49位同仁。（圖／記者許展溢攝）

翟敬宜表示，自己到職快11年，許惠峰稱100年至去年虧損近10億元，甚至108學年度也恐虧損5.3億元，但根據財報106年只虧損7千多萬元，其餘加總盈餘超過1億元，質疑這樣的數字，文大校長徐興慶應出面說清楚。翟敬宜講到激動處說，每個人力都是最珍貴資源，推廣部有48年歷史，多年來挹注了校本部許多資源，雖不願意用很世俗如外界所稱的「金雞母」來談，但事實就是如此，且沒推廣部，校本部不會有這麼多資源、人才。

對於許惠峰提到，校本部已有公關部，推廣部不需要有，翟敬宜反問，文大也有校長，那為何推廣部還需要教育長？翟敬宜指出，許惠峰以被掏空作為主調資遣員工，也知道這非員工的錯，且就算被掏空，也證明推廣部多年來是非常有本事做出業績來被掏空，現在怎能夠讓員工當犧牲品？

翟敬宜認為，許惠峰公開信提到是遵循教育部函釋，問教育部這樣的函釋手段是教育部想要的？最後和林柏儀呼籲勞動部和教育部及各界針對此非法解僱必須重視。翟敬宜強調，每個人都應被當成學校重要資產，即便個人意見認為某人沒用，不代表這個人真的沒用，而是要用客觀的角度去看待。

▲高教工會組織部主任林柏儀怒批教育長把同仁當作免洗筷。（圖／記者許展溢攝）

文大回應，5.3億虧損，是財務單位從最不樂觀的保守財務角度，也就是若推廣部持續虧損且未改善，而發生最壞情況時，即有可能產生上述收支預估結果。推廣部過去一年重點在於盤點、重整組織，期能達到清除導致推廣部虧損陳痾的目標。於此期間，業務確實受到影響，未來一年會加強興利，並會有績優人員的奬勵，於損益能達到平衡的前提下，暫時不會再有資遣情況，請全體推廣員工放心。

教育部高教司表示，學校人員離退應確依法令完備校內程序。如確有違反勞基法情事，教育部將會請勞動部協助，以維受僱者權益。

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