影／嘴唇蒼白被抬出...25歲勇警守護乘客到最後！網痛心喊：還要犧牲多少警察

記者翁伊森、林姸君／綜合報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間8時40分在台鐵152次自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，經搶救後仍於4日上午8時許宣告不治。消息一出引起許多網友在網上悼念，甚至痛心表示，「到底還要犧牲多少警察？」

▲李承翰被抬出時嘴唇發白。（圖／民眾提供）



事發的152次自強號列車原定3日晚間自屏東發車開往七堵，傅姓列車長在驗票時發現鄭男並未購票，於是要求下車後必須補票，沒想到對方在列車即將抵達嘉義站時突然失控在車廂內咆哮。李承翰接獲通報前往處理，發現鄭男手上有刀，雙方一度發生激烈扭打，不顧自己腹部遭刺傷，血流了一地，仍奮力抓住嫌犯的手腕，保護其他乘客。

從畫面中可以看到，李承翰臉蒼白被眾人抬出車廂外，腹部有5公分刀傷、臟器外露，雖然一路上有許多人幫忙加油打氣，但經過急救後仍傷重身亡。

▲鄭姓兇嫌的老婆下跪道歉。（圖／記者林悅翻攝）



對此有許多網友紛紛在《爆廢公社》貼文表示痛心，「別加油了，警察走了。一條生命逝去還在為有疾病的犯人爭人權……還有，警察敢開槍嗎？請看看陳崇文警察開槍的下場如何？我們再不救警察，還要犧牲多少警察？」

▲網友怒吼。（圖／翻攝自爆廢公社）



另外NPA署長室也貼出貼文寫道，「心痛如絞，無法形容。很痛心同仁如此英勇行為去捍衛保護車上所有乘客的性命，卻犧牲了自己年輕充滿無限未來的生命，承翰，你的英勇無畏全國警察永誌不忘，願祢一路好走。」

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