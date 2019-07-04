737MAX兩度墜機致346人罹難！波音宣布「撥款1億美元」賠償受害家屬

▲波音737 Max系列客機2次墜機，造成346人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

波音737 Max系列客機在5個月內發生2起空難，造成346人罹難。對此，波音公司近日發出聲明，宣布撥出1億美元（台幣約31億元）當作賠償，這些費用將支持所有受影響的家庭，包括教育、生活等開銷，而部份金額則撥至社區服務計劃，以及及受影響社區的經濟發展。

波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）表示，「我們對這兩起事故造成的悲慘生命損失感到遺憾，這些失去的生命將繼續在我們的心中，甚至未來幾年都會造成沉重打擊；船上的家人和親人都是我們最深的同情，希望這次初步的資金賠償能讓他們感到安慰。」

▲波音公司近日發布消息，承諾將賠償1億美元給受難者家屬。（圖／翻攝波音公司網站）

據彭博社報導，平均每位事故受害者的賠償金約為28.9萬美元（台幣約898萬元），不過，一旦向所有利益相關者支付賠償金，任何人收到的賠償金都可能遠遠少於這個數字。

據了解，米倫伯格（Dennis Muilenburg）曾指出，該公司在處理737 Max客機駕駛艙的警報系統時犯下錯誤，才會導致5個月內發生2起空難發生。受此影響，超過40個國家禁飛波音737 MAX客機，而波音737 MAX系列機型也於3月全球停飛。

隨後，大陸三大航空公司正式像波音提出索賠。而美國航空公司（AA）9日又再度發布更動消息指出，波音737 MAX系列飛機的停飛時間將延長至9月3日。

▲波音737 Max系列客機在5個月內發生2起空難。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，自從波音737MAX2次墜機而被停飛後，導致大量使用該機型的美國籍航空公司陷入飛機調度的壓力中，而在這樣的壓力下，美國航空公司（AA）終止達拉斯至加州奧克蘭（Oakland）的航線至少到9月3日，成為第一條因終止營運的航線。

目前，波音已確定，在9月前737 MAX無法復飛；而西南航空也宣布，不會恢復10月1日前取消的航班。報導也指出，據估計僅2月20日至3月31日，西南航空就因停飛737 MAX而損失1.5億美元（台幣約46.6億元），錯過夏季高峰期讓這些公司損失慘重。