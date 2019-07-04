　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字淚憶殉職警　嘆：沒有李承翰躺的就是民眾...

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

李承翰（圖／翻攝臉書）

▲殉職的鐵道警察李承翰。（圖／翻攝臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

「天啊！怎麼會這樣......。」嘉義一名列車長今（4）日上午得知鐵路警察李承翰殉職，想起了2人一起在工作上合作的點滴，難過寫下256字追憶文，那位沒有英勇霸氣，反倒像是白面書生、女人天菜的瘦高好警察，在危急時刻站出來奮戰到最後，「如果沒有他協助，或許躺著的會是列車長或是民眾。」

林姓列車長4日在社團「抱怨公社～抱怨完一起解憂出遊趣」寫下追悼文，他說很多人以為車長工作很單純，但事實上常常會遇到突發情況、特殊人物，沒公權力的他們只能依照規定請鐵路警察協助，「這位路警（李承翰）協助過我多次」。

請繼續往下閱讀...

他回憶，李男人很好工作盡責，專業能力足夠，外型瘦瘦高高、白白淨淨，說話溫文儒雅，身上沒有警察的霸氣，反倒像是白面書生，「應該是很多女人心目中的菜」。

「本來以為一切會好轉，醫生縫合一下就好，沒想到最後是這種結局......。」列車長說，警察其實一開始他就受傷了，但還是奮力支援到最後，一名生命正盛年、未來美好負責盡職的好警察就這樣走了，如果沒有他勇敢站出來，恐怕死傷的會是列車長或是乘客，「我不知道要抱怨誰，抱怨很多也都沒法解決，只希望他好好走吧。」

台鐵嘉義站3日晚間152次自強號到站時發生砍人事件，54歲鄭姓民眾情緒失控持刀襲警，造成25歲鐵路警李承翰大量出血送醫，經搶救許久後仍於4日上午8時27分宣告不治身亡，持刀傷人的54歲鄭姓嫌犯在揮刀刺警隨即遭壓制逮捕。

據了解，李承翰是家中獨子，上還有一名姊姊，平時交友狀況單純，目前仍然單身，原本7月12日就要滿25歲，怎料竟會在生日前夕遭刺殺殉職；家屬獲悉後趕往醫院，得知愛子死訊後神情哀戚。

▼台鐵列車長追悼全文。

「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字憶殉職警（圖／翻攝抱怨公社～抱怨完一起解憂出遊趣）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：李承翰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送25歲勇警回家...長官哽咽擦淚敬禮！同仁痛哭：承翰，任務結束一路好走

快訊／「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼

畢業後返鄉任職！25歲勇警是家中獨子　「浴血肉搏揮刀男」遭刺殉職亡

30空服員從南崁走向總統府　5日清晨出發沿途還有醫護相隨

補票糾紛釀25歲鐵路勇警殉職　台鐵說話了：1個月內檢討維安作為

文大爆「金雞母」推廣部108學年恐虧損5.3億　49人慘遭資遣

小確幸！北市推停車APP　機車族自主開單「享5元優惠」

桃空職工會釋善意「接受對等和平義務」　理事長：禁秋後算帳才有和解可能

幫亡者換西裝　葬儀社廁所聽到「一句低沉聲音」每間探頭看：真的沒人

影／「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字淚憶殉職警　嘆：沒有他躺的就是民眾...

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

1400隻！金門藍孔雀19年暴增百倍 政府祭「抓1隻賞600」還能做料理！

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

30空服員從南崁走向總統府　5日清晨出發沿途還有醫護相隨

補票糾紛釀25歲鐵路勇警殉職　台鐵說話了：1個月內檢討維安作為

文大爆「金雞母」推廣部108學年恐虧損5.3億　49人慘遭資遣

小確幸！北市推停車APP　機車族自主開單「享5元優惠」

桃空職工會釋善意「接受對等和平義務」　理事長：禁秋後算帳才有和解可能

幫亡者換西裝　葬儀社廁所聽到「一句低沉聲音」每間探頭看：真的沒人

影／「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字淚憶殉職警　嘆：沒有他躺的就是民眾...

防身只靠一根木棍...台鐵員工曝執勤危機　再痛揭「逃票猖獗」黑暗面

輸入「育兒津貼」獲即時回覆！　基隆市LINE官方帳號推新功能

贈票／挑戰視覺極限　中正紀念堂衝擊開展

朴有天擺脫吸毒案陰霾！　曝光近照「憔悴模樣」全消

宏都拉斯捕蝦船翻覆...26死！疑超載+天氣惡劣造成海難

謝金燕45歲逆生長！　挖肩背心「雪白側乳」滑出辣爆

下半年債市持續上漲吸金　基金經理人：這兩種債最被看好

彭定軒不藏私／「土星」一輩子找你碴！遇上流年逼你變強大（下）

25歲勇警遭刺殞命　兇嫌妻下跪掩面爆哭對不起「警察」

騎在路上好好的...黑狗衝出害她慘摔昏迷　家屬怒喊：主人出來面對

彭定軒不藏私／「土星」一輩子找你碴！遇上流年逼你變強大（上）

TOYOTA Hilux皮卡台灣實車搶先看！7／31上市預計導入高規款

浪貓只躲他車下！　司機一開「壓到東西」哭了：是否餵養害到牠

生活熱門新聞

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可..

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

姜俊華要台陸PK：館長挑10選..

屈臣氏買套套　結帳女店員突大叫

中南部注意！未來一週皆降雨天氣

5縣市大雨特報！中南部「一路下..

長榮罷工第15天　工會10：0..

萌到爆！台鐵全新Kitty彩繪..

即／館長接受練喻軒邀戰：一毛錢..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

7/5從南崁走到總統府　空服員..

國小生數學！「12345678..

大學排名鬆動　技職私校衝黑馬

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回..

更多熱門

相關新聞

25歲警血泊中纏鬥！他狂捶20下救援

台鐵自強號3日發生揮刀砍警血案震驚全台，25歲鐵路警察李承翰今上午8時許情況急轉直下，不治殉職。當時的肉搏畫面曝光後，掀起網友們的憤怒及不捨，其中站務佐理呂秉諭趕赴現場時，第一反應就是想幫員警脫困，在赤手空拳的情況下，他對著兇嫌猛打20下，英勇行徑被網友讚翻。

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

鐵路警轉加護病房犯嫌拒夜間偵訊

不怕穀保投捕　李承翰敲安再盜壘

腦麻詩人李承翰猝死　家中全酒瓶

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男車廂狂刺滿地血

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面