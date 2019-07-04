影／「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字淚憶殉職警　嘆：沒有他躺的就是民眾...

▲殉職的鐵道警察李承翰。（圖／翻攝臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

「天啊！怎麼會這樣......。」嘉義一名列車長今（4）日上午得知鐵路警察李承翰殉職，想起了2人一起在工作上合作的點滴，難過寫下256字追憶文，那位沒有英勇霸氣，反倒像是白面書生、女人天菜的瘦高好警察，在危急時刻站出來奮戰到最後，「如果沒有他協助，或許躺著的會是列車長或是民眾。」

林姓列車長4日在社團「抱怨公社～抱怨完一起解憂出遊趣」寫下追悼文，他說很多人以為車長工作很單純，但事實上常常會遇到突發情況、特殊人物，沒公權力的他們只能依照規定請鐵路警察協助，「這位路警（李承翰）協助過我多次」。

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他回憶，李男人很好工作盡責，專業能力足夠，外型瘦瘦高高、白白淨淨，說話溫文儒雅，身上沒有警察的霸氣，反倒像是白面書生，「應該是很多女人心目中的菜」。

「本來以為一切會好轉，醫生縫合一下就好，沒想到最後是這種結局......。」列車長說，警察其實一開始他就受傷了，但還是奮力支援到最後，一名生命正盛年、未來美好負責盡職的好警察就這樣走了，如果沒有他勇敢站出來，恐怕死傷的會是列車長或是乘客，「我不知道要抱怨誰，抱怨很多也都沒法解決，只希望他好好走吧。」

台鐵嘉義站3日晚間152次自強號到站時發生砍人事件，54歲鄭姓民眾情緒失控持刀襲警，造成25歲鐵路警李承翰大量出血送醫，經搶救許久後仍於4日上午8時27分宣告不治身亡，持刀傷人的54歲鄭姓嫌犯在揮刀刺警隨即遭壓制逮捕。

據了解，李承翰是家中獨子，上還有一名姊姊，平時交友狀況單純，目前仍然單身，原本7月12日就要滿25歲，怎料竟會在生日前夕遭刺殺殉職；家屬獲悉後趕往醫院，得知愛子死訊後神情哀戚。

▼台鐵列車長追悼全文。