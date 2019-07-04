快訊／「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼

▲嘉義鐵路殺警嫌移送，大喊「我是有計畫的」。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／嘉義報導

從事冷氣安裝業的鄭姓嫌犯（54歲）3日晚間因補票糾紛，在自強號列車內失控暴走，還掏出隨身攜帶的水果刀刺殺前來處理糾紛的鐵路警察李承翰（25歲）；4日上午，鄭嫌訊後遭警方移送，過程中情緒相當激動，不斷暴吼亂叫，還脫口大喊「我是有計畫的！」

警方初步調查，鄭嫌設籍台南市安南區，從事冷氣安裝業，為了裁剪電線，平時身上都會攜帶一把短刀、及一把水果刀；據悉，過去鄭嫌有躁鬱症病史，但經治療後情況好轉，已經停藥2年。

鄭嫌3日晚間搭乘152次自強號北上，但卻遭列車長查獲未購買車票，經要求補票後旋即失控暴走，還掏出隨身攜帶的水果刀揮舞，並與前來處理的員警李承翰展開長達45秒的拉扯，過程中還一度失控怒吼「我要跟警察拼命！」

▲鄭嫌妻子得知先生殺死勇警李承翰後，情緒崩潰下跪痛哭。（圖／翻攝東森新聞）

勇警李承翰為了保護車內其他乘客，奮不顧身勇敢上前肉搏，不料慘遭鄭嫌持刀捅入上腹部，留下長約5公分的刀傷，還因傷勢深及肝臟，當場血流不止，經送醫搶救近12小時後，雖一度恢復微弱脈搏，但最後仍因失血過多，於4日上午8時27分宣告殉職。

持刀殺警的鄭嫌案發當下立即遭到支援警力壓制逮捕，第一時間鄭嫌保持沉默，拒不吐露為何隨身攜帶雙刀，也不願說明行兇動機、案發經過等細節，還拒絕夜間偵訊；如今，在勇警李承翰宣告不治身亡後，鄭嫌上午也遭到警方移送，但過程中鄭嫌情緒相當激動，在媒體鏡頭前再度失控暴走，不斷扭動身體掙扎，還怒吼「我是有計畫的！」

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▲勇警李承翰是家中獨子，畢業後返回故鄉嘉義服務，不料卻會因處理補票糾紛而遭捅腹殉職。（圖／翻攝李姓員警臉書）