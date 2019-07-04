畢業後返鄉任職！25歲勇警是家中獨子　「浴血肉搏揮刀男」遭刺殉職亡

▲勇警李承翰浴血與鄭嫌肉搏長達45秒，慘遭刀刃刺腹，送醫搶救後宣告不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

記者莊智勝／嘉義報導

在鐵路警察局嘉義派出所任職近5年的勇警李承翰，3日晚間8時40分前往152次自強號列車排解補票糾紛，不料卻遭隨身攜刀的鄭嫌（54歲）刺腹，經搶救許久後仍於4日上午8時27分宣告不治身亡。據悉，李員是家中獨子，上還有一名姊姊，平時交友狀況單純，目前仍然單身，原本7月12日就要滿25歲，怎料竟會在生日前夕遭刺殺殉職；家屬獲悉後趕往醫院，得知愛子死訊後神情哀戚。

警方指出，鄭嫌3日晚間沒有購買車票隨即搭乘自強號北上，途中遭到列車長驗票查獲，帶停靠嘉義站後要求鄭嫌下車補票，怎料鄭嫌卻突然神色驟變，情緒失控在車廂內暴走咆哮，還掏出隨身攜帶的水果刀揮舞。

▲為不波及車內其他乘客，李承翰勇敢上前與鄭嫌肉搏，直到支援警力到場才終於虛脫倒下。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警局接獲通報後，派遣3日晚間線上值班的員警李承翰前往處理，待李員踏入自強後，發現鄭嫌手中有刀，且一旁還有其他乘客尚未下車，當即奮不顧身上前與兇嫌展開肉搏，儘管過程中遭到水果刀貫入上腹血流不止，但仍然強忍劇痛持續牽制住鄭嫌長達45秒，直到支援警力趕抵現場將嫌犯制伏後，早已經脫力的李員才終於鬆手，臉色慘白地癱軟倒臥在滿是血跡的車廂中。

據悉，李承翰是嘉義人，警專31期畢業後返鄉值勤，在該單位已經任職長達5年，平時工作態度認真；李承翰還是家中獨子，上有一已經出嫁的姊姊，擔任警職的他平時生活、交友情況相當單純，個性開朗陽光，目前仍未有女友。再過幾天、7月12日就是李承翰的25歲生日，豈料3日晚間前往處理補票糾紛後，竟就此一去不回，家屬接獲噩耗苦守醫院不斷祈禱，但4日上午8時27分仍是傳來不治消息。

▲鄭嫌事後遭到警方壓制在地。（圖／記者郭世賢翻攝）