台鐵乘客還原「恐怖60分鐘」！揮刀男遭架出地下道　25歲勇警不拔槍原因曝…網心疼

▲台鐵自強號，鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵嘉義站3日晚間發生砍人事件，25歲鐵路警李承翰傷重不治令人惋惜，有現場民眾在網路留言還原現場經過，直言：「回想起剛剛一個多小時前看到的那個兇手，真的很恐怖！」

▲月台乘客留言還原現場。（圖／攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

消息經《ETtoday新聞雲》揭露後引起社會關注，一位當時在嘉義車站打算搭車的乘客在底下留言表示，當時他在嘉義車站搭車回高雄新左營，「在我要上車之前，我就看到兩位員警把這個身上有血跡的嫌犯從第二月台經月台人行地下道架上來」、「幸好我沒目睹他砍人經過~ 只能說太恐怖了！」

一小時後該網友終於回到高雄，再度留言「回想起剛剛一個多小時前看到的那個兇手，真的很恐怖! 要是當時我若知道他做了這種天理不容的事，我一定會多拍幾張照片或錄影給大家看，太可惡了！」

▲嘉義站眼鏡男持刀殺警。（圖／記者張君豪翻攝）

另外有許多網友好奇為什麼警察不拔槍？據了解，李員當時身上其實配有警棍和槍，但因為車廂狹小、害怕波及其餘乘客，他直到最後都沒有拔槍，只用肉身死命擋著、抓著嫌犯手腕，就是為了盡全力保護車上的每一位乘客，最後的英勇身姿令人欽佩與惋惜。

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