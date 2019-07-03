快訊／台鐵嘉義站車廂砍殺！30歲男警遭砍「臟器外露」送醫搶救

記者曾羿翔／綜合報導



嘉義市火車站3日晚間發生「砍人事件」，2名旅客在車廂內糾紛，一名年約30歲的鐵路男警察到場時，被其中一名男性旅客持水果刀砍殺，左腹部被刺傷當場「臟器外露」，立即被送往嘉義基督教醫院急救，而行兇的歹徒目前已被制伏。據了解，目擊者指稱整個車廂血跡斑斑。

據了解，該名男警今上列車處理砍人男子與列車長的補票糾紛，結果男子情緒激動抽出小刀往男警肚子捅，目前送醫救治，男警年約30多歲姓李，而持刀砍殺的男子姓鄭，可能患有精神疾病。

▲▼李姓員警目前送醫搶救中。（圖／翻攝警員李承翰臉書）

李姓員警到院時OHCA，經院方搶救後已經恢復心跳，目前送開刀房緊急手術，但仍處於危險狀態。

▲現場血跡斑斑。（圖／翻攝自臉書）

事發當下，有網友在PTT貼出照片表示，他的同事在嘉義站遇到有瘋子隨機捅人，差點被捅到，該位瘋子要去做筆錄了。該名網友還補充，幹超恐怖的！車廂地板都血！

▲李姓鐵路男警遭砍，送醫急救。（圖／翻攝自臉書）

根據《臺鐵簡訊》消息，台鐵3日晚間20:42、誤點14分到嘉義站的152次自強號，因為第4車廂發生有旅客糾紛，經鐵路警察上車處理，該旅客持刀攻擊該名警察，導致警員受傷，目前已通知救護車處理中。