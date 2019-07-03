台鐵乘客「砍警」！列車長現身還原現場　勇警「肚破滿地血」仍緊抓嫌犯

記者趙蔡州／台北報導

台鐵152次自強號3日晚間8時40分左右發生砍人事件。一名鄭姓乘客疑似逃票與站務人員發生糾紛，自強號抵達嘉義火車站後，鐵路警員立刻上車廂處理，鄭男就不滿拿出刀子朝一名李姓警員腹部猛刺，導致李員OHCA送醫急救、目前仍然命危狀態。

▲列車長現身說法。（圖／記者翁伊森翻攝）

152次自強號傅姓列車長表示，他發現鄭男沒有買車票，就要求對方到嘉義站下車，對方原本也說好，但當列車快要抵達嘉義站後，鄭男竟然跑到第4車廂咆哮，其他乘客就幫忙通報鐵路警察上車處理，「這個時候他（鄭男）的手上還沒有拿出刀子」。

根據了解，鄭男疑似不滿需要補票，因此152次自強號上與列車長發生爭執，當30多歲的李警上車調解時，就被鄭男持刀猛桶肚子，導致其臟器外露送醫；另外，該名男警是鐵路警察局高雄分局嘉義分駐所警員。

▲李姓鐵路警察在車廂中被失控旅客持刀刺中腹部。（圖／記者張君豪翻攝）

嘉義基督教醫院擠診室醫師廖志江表示，受傷李姓員警9點10分左右送到急診室，送來時臉色蒼白、OHCA失去意識，上腹部有約5公分的刀傷，內臟「跑到外面來」，院方CPR後已經恢復生命跡象，但尚未脫離生命危險，目前正在手術室搶救。

影片中可以看到，鄭男在車廂內持刀暴走，李員奮勇上前控指對方的手，另一名站務人員則及時攻擊壓制，4人才將中年男控制住，且車廂內地上全都是血，乘客也紛紛逃命說，「好可怕」。