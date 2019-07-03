邀王金平任總督導遭拒　吳敦義：希望他不要只提出問題

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席吳敦義3日藉中常會提議，邀請前立法院長王金平擔任民調小組5人小組之外的總督導，不過王金平下午透過新聞稿指出黨內已出現三大危機，表示「轉移焦點，不能化解危機」。吳敦義晚間出席國民黨第三場「國政願景電視發表會」受訪時表示，希望王院長不要只提出問題，他能夠來作監督，民意調查的過程才能完全排除他的疑慮，這才是良好的處理。

王金平認為，初選已出現黨的存亡危機，危機是一連串奇奇怪怪的過程所形成，但黨中央仍不肯面對，還提出無濟於事的民調總督導一職，令人失望，他已盡言責，再提醒一次，轉移焦點，無法解決當前的危機。

吳敦義晚間表示，焦點是由王金平所提出，「是他告訴我們說民調是很重要的事，有一些事不能夠不小心」。吳敦義說，這次負責民意調查的黃德福，在過去王金平做人民團體的董事長時，他的秘書長就是黃德福同志，所以他對民調如果有一些顧慮，我們請他來做督導乃是尊重他，不是要轉移焦點，現在是真正針對焦點在解決問題。

吳敦義說，希望王院長不要只提出問題，希望他能夠來作監督，使得民意調查的過程能夠完全排除他的疑慮，這樣才是一個良好的處理。因此，希望王院長能夠來做一下總督導，「讓在他督導下的民意調查過程，能夠更完美、更無缺，這也是我的期待」。