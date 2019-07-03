政見會／郭台銘：上任後將與美國簽FTA、與韓國全面競爭

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第三場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為經濟、財政、環境、能源。國民黨初選參選人郭台銘在第一輪發言時表示「我們要養雞下蛋，不要殺雞取卵」，美中貿易戰的開打對台灣來說是危機也是轉機，自己若當上總統將首先與美國簽訂FTA，才能夠跟南韓進行全面性的競爭，也能協助台商回台。

根據流程規劃，這場國政願景電視發表第一階段申論題，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，主持人從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題依序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

▲國民黨第三場國政願景發表會。（圖／中天電視提供）



郭台銘指出，台灣自2004年開始所得被南韓超越，「這就是我們國家的恥辱」，若能順利當上總統，他將盡全國之力，再加上政府的扶持，整合台灣大中小企業形成完整產業鍊，進而與南韓全面競爭。

郭台銘也指出，南韓的FTA涵蓋七成，台灣卻連一成都不到，自己若能當上總統將首先與美國簽訂FTA，因為美國為最重要的指標，一旦美國簽了其他國家也會跟進，就可以跟南韓進行全面性的競爭，也能協助台商回台。

郭台銘強調，美中貿易戰的開打對台灣來說是危機也是轉機，「我們要養雞下蛋，不要殺雞取卵」，培養未來下個世代的競爭力是國家最重要的使命，因此選擇一位懂得科技與產業的總統，對台灣來說真的是太重要，從鴻海過去在台灣繳稅四千億，就可以證明「我是最好的總統人選」，他將會用有生之年將自己的經驗奉獻給中華民國。

郭台銘也說，雖然自己的口才不夠好，但所講出的話都是出自內心誠懇的表達，希望人民給他這個證至宿人為台灣帶來改遍，恢復中華民國的榮耀，「相信郭台銘才能再創台灣的經濟奇蹟」。

政見會結束後，國民黨緊接著也會在7月8日至14日進行總統初選全民調，7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過2020總統參選人的提名。