　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政見會／郭台銘：上任後將與美國簽FTA、與韓國全面競爭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第三場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為經濟、財政、環境、能源。國民黨初選參選人郭台銘在第一輪發言時表示「我們要養雞下蛋，不要殺雞取卵」，美中貿易戰的開打對台灣來說是危機也是轉機，自己若當上總統將首先與美國簽訂FTA，才能夠跟南韓進行全面性的競爭，也能協助台商回台。

根據流程規劃，這場國政願景電視發表第一階段申論題，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，主持人從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題依序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

▲▼國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）

▲國民黨第三場國政願景發表會。（圖／中天電視提供）

郭台銘指出，台灣自2004年開始所得被南韓超越，「這就是我們國家的恥辱」，若能順利當上總統，他將盡全國之力，再加上政府的扶持，整合台灣大中小企業形成完整產業鍊，進而與南韓全面競爭。

郭台銘也指出，南韓的FTA涵蓋七成，台灣卻連一成都不到，自己若能當上總統將首先與美國簽訂FTA，因為美國為最重要的指標，一旦美國簽了其他國家也會跟進，就可以跟南韓進行全面性的競爭，也能協助台商回台。

郭台銘強調，美中貿易戰的開打對台灣來說是危機也是轉機，「我們要養雞下蛋，不要殺雞取卵」，培養未來下個世代的競爭力是國家最重要的使命，因此選擇一位懂得科技與產業的總統，對台灣來說真的是太重要，從鴻海過去在台灣繳稅四千億，就可以證明「我是最好的總統人選」，他將會用有生之年將自己的經驗奉獻給中華民國。

郭台銘也說，雖然自己的口才不夠好，但所講出的話都是出自內心誠懇的表達，希望人民給他這個證至宿人為台灣帶來改遍，恢復中華民國的榮耀，「相信郭台銘才能再創台灣的經濟奇蹟」。

政見會結束後，國民黨緊接著也會在7月8日至14日進行總統初選全民調，7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過2020總統參選人的提名。

ET快訊
快訊／台鐵嘉義站自強號隨機殺人　網友：超恐怖！車廂地板都血
國三女控爸「全裸洗頭摸那裡」　媽媽一句話...讓法官都氣炸
政見會／0到6歲國家養　郭台銘：不夠用我先墊！散盡家產在所不
「一腳踢暈對手」奪鑽石金腰帶　練喻軒續約館長：月底台灣見！

關鍵字：郭台銘,國民黨,2020總統大選,政見會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸果凍：郭台銘的身價只能支付一年國家養

政見會／郭台銘：上任後將與美國簽FTA、與韓國全面競爭

孩子真的郭家養！郭台銘提2方案籌1200億　網讚暴動：選上，我生兩隻

政見會／0到6歲國家養　郭台銘：不夠用我先墊！散盡家產在所不惜

政見會／高喊全力推動「自經區」！朱立倫出招：相信郭董會帶領企業回台灣

中華民國破產？　郭台銘嗆蔡英文：說的話讓所有人都有意見

政見會全文／張亞中：打造「全球開放島」　高雄當第一實驗區

政見會／酸郭懂國家養、韓懂發大財　朱立倫：拚全民經濟！我懂

政見會／大喊庶民經濟！韓國瑜：65歲以後用長照基金幫你照顧爸媽

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸果凍：郭台銘的身價只能支付一年國家養

政見會／郭台銘：上任後將與美國簽FTA、與韓國全面競爭

孩子真的郭家養！郭台銘提2方案籌1200億　網讚暴動：選上，我生兩隻

政見會／0到6歲國家養　郭台銘：不夠用我先墊！散盡家產在所不惜

政見會／高喊全力推動「自經區」！朱立倫出招：相信郭董會帶領企業回台灣

中華民國破產？　郭台銘嗆蔡英文：說的話讓所有人都有意見

政見會全文／張亞中：打造「全球開放島」　高雄當第一實驗區

政見會／酸郭懂國家養、韓懂發大財　朱立倫：拚全民經濟！我懂

政見會／大喊庶民經濟！韓國瑜：65歲以後用長照基金幫你照顧爸媽

快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光

古天樂同學會大驚「大家頭髮都不見了」　得意：我的還在喔～

快訊／台鐵嘉義站自強號驚傳砍人　網友：超恐怖！車廂地板都血

兆豐銀備千億銀彈　挺台商新南向滿足融資需求

明星級籃球鬥牛陣容曝光！　修杰楷韋禮安還有這些ㄖˊ

中職／桃猿宣布轉賣　球員工會感謝帶來創新經營模式

雲林縣警察局「警用印尼語講習班」　情境成果演練

又一部人氣影集拜拜！10年美劇《摩登家庭》　最終季確定9／25開播

MLBCUP釀酒人吉祥物開球　東園周暉恩10轟奪全壘打王

師法菲律賓 印尼要把美、歐的「毒垃圾」送回去！

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

黃光芹爆料政治獻金證人

韓國瑜看初選民調：若不公正大家..

直播酸沒水可玩　挺韓社團按讚破..

韓國瑜選情告急　韓冰返台「安全..

黃光芹再揭韓政治獻金數字謎團

快訊／國民黨初選民調題目曝光　..

駁二不能政治活動前朝訂王淺秋嗆

韓國瑜上任最滿意這事：未來高雄..

年輕選票崩盤　韓冰獨家透露救父..

初選沒過脫黨參選？　韓國瑜：我..

韓國瑜開場酸　蔡政府公審管中閔

快訊／「終身禁止」赴陸參與政治..

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不..

力挺管中閔　韓國瑜：我們不能再..

更多熱門

相關新聞

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸郭台銘：以你的身價只能支付一年......

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於25日晚間在高雄登場。第一個題目為「財政題」，如何維持財政穩健、租稅公平？朱立倫開口就有火藥味，狂酸郭台銘，先質疑郭董還是需要說清楚0-6歲國家養的基金來源，再批幕僚害了郭台銘，準備給他的數字都不對，況且主權基金、六大基金也是專款專用的，呼籲請專家了解一下，可不可行，「針對郭台銘剛才承諾他願意以自己的財產墊支，但是以郭台銘的身家也只能負責一年左右，這也是蠻嚴重的事情！」，全場笑聲一片。

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不夠，我墊

0到6歲國家養　郭台銘：不夠用我先墊！散盡家產在所不惜

政見會全文／張亞中：打造「全球開放島」　高雄當第一實驗區

政見會／庶民經濟 韓國瑜喊：65歲後長照基金幫你照顧爸媽

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液慘死！

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面