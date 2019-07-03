農委會宣布口蹄疫拔針成功　蔡英文：接下來要讓豬肉賣好價錢

▲口蹄疫拔針成功，蔡英文表示，接下來要讓豬肉賣出好價錢。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

蔡英文總統3日到新竹視察養豬場，由於台灣從1997年爆發口蹄疫情後，經過22年的努力，終於在2018年「拔針」，從此豬隻不再施打口蹄疫疫苗，這1年來也未再檢出口蹄疫陽性案例，農委會更開心宣布「口蹄疫在台成功撲滅」，蔡英文除了大力肯定農委會的努力，還表示「下一個挑戰就是讓豬肉賣得出去、賣得好價錢」，要讓台灣豬重新打入國際市場，成為受歡迎的產品。

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▲杜文珍表示，台灣從2019年的7月1日正式宣告「台灣口蹄疫拔針成功」。



農委會防檢局副局長杜文珍表示，台灣從2018年7月1日「拔針」後，經過「12個月沒有打疫苗、12個月沒有病例、12個月的監測都沒有病毒活動」，以上3項指標，也是「世界動物衛生組織」認定，成為「不打疫苗非疫區」的重要指標，因此台灣從2019年的7月1日正式宣告「台灣口蹄疫拔針成功」。

口蹄疫爆發前，台灣養豬戶數多達2萬5357戶，目前僅剩7200戶，當時國內豬肉外輸日本還有550億產值，直到口蹄疫爆發後，到現在「1毛錢產值都沒有」。農委會主委陳吉仲指出，這3年來在總統支持下，防疫工作等議題都到跨部會甚至國安層級來處理，未來可預期的農業缺工的問題，也將與勞動部配合，一起啟動國外勞動力，預計先開放400個勞動力，但由於這部分還是要謹慎處理，不能大幅度開放，才不會影響到國內農業勞動力就業的部分。

蔡英文也表示，近日收到很多好消息，包括撲「口蹄疫拔針」、「洗錢防制推動成功」、「歐盟對台灣遠洋捕撈發出的黃牌已撤下」，對於台灣已被國際組織從觀察名單移除，蔡英文也開心表示，這代表台灣的國際形象非常好。

▲▼蔡英文視察養豬場，近日一連幾個好消息，也讓他非常開心。