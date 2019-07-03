郭台銘批年改？　蔡英文先酸：鋪天蓋地的文宣，錢應該花不少

▲蔡英文下午前往新豐視察養豬場。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

總統蔡英文3日下午前往新竹縣新豐鄉養豬場視察，由於台灣近日連續接獲「口蹄疫拔針」、「歐盟撤除台灣遠洋捕撈黃牌」兩好消息，蔡英文也笑稱「做總統這麼多年，第一次看見心情這麼好的簡報人員」。會後蔡英文面對媒體提問「國民黨晚間可能就年金改革一案進行攻擊」一事，蔡英文也酸，「雖然是國民黨初選，但自己出現的比例比他們還高。蔡英文指出」，他認為，國民黨應就政黨價值、給台灣的責任應該說清楚，而不是針對性對執政者進行沒道理、情緒性的批評甚至謾罵。



看得出蔡英文因為「口蹄疫從疫區解除」及「歐盟撤除台遠洋捕撈黃牌」兩個好消息帶給他愉快的心情，面對媒體提問，也展現少見的活潑面。媒體問到新黨總統參選人楊世光批評他「沒有下一代的人，不能談下一代的政策」，蔡英文也反擊，拿性別、婚姻來做文章，台灣絕大多數人都無法接受甚至反感，他也認為楊世光的評論，非常不恰當。

而外界關注的「今晚國民黨國政願景電視發表會最終場」，郭台銘與韓國瑜可能會就年金改革一案進行攻擊，蔡英文也笑答，「雖然是國民黨初選，但我出現的比例比他們還高」。蔡英文說，「既然是國民黨的黨內初選，政黨的價值、給台灣的責任應該說清楚，而不是針對性對執政者進行沒道理、空泛、情緒性的批評甚至謾罵」，蔡英文認為，這對於國民黨這間百年老店並非好現象。

▲蔡英文視察結束後接受媒體訪問。

話鋒一轉，蔡英文再批起郭台銘，他說：「我不知道郭董怎麼賺大錢，但他確實蠻會花大錢」，這次初選看到郭董鋪天蓋地的文宣，讓他們覺得「這錢應該花得不少」。蔡英文強調，政府過去在3年多以來，努力維持經濟成長、讓財政穩定增加，而有空間照顧需要照顧的人，而郭董個人會賺大錢，跟國家財政、經濟發展不必然是同樣的事情。



蔡英文表示，雖然國際情勢稍有變化，但國家經濟仍維持穩定成長，稅收有增加，政府一直都謹守財政紀律，才有空間進行減稅、實施各項社會福利來照顧老人家、青年與學生。



媒體也提出「吳敦義在中常會上，指控民進黨推的法案，都是為了獲取選舉利益、不顧民生，還號召大家明年1月讓獨裁退步黨全面下架」，而郭台銘也聲援管中閔一案，痛批蔡英文是「獨裁」，蔡英文則認為吳敦義的說法有失公允，他說，我們做的每一件事都是為了國家考慮，認為他言論有點失格。至於管中閔一案，蔡英文則說，一切都已進入公懲會審理，不便評論，希望這案子社會能用就事論事的角度來看，不要太過於政治化。



媒體最後問到「賴清德想與蔡英文談合作」一事，蔡英文也表示「謝謝賴清德的提醒，我們會更積極來處理這些事情」。