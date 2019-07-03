蔡英文到竹縣「愛將鄭朝方全程缺席」　立委戰讓人「看攏某」

▲蔡英文在林光華陪同下進行新竹縣行程。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

蔡英文總統下午到新竹縣進行一連3個行程，最後一站來到竹北新社保安宮參拜。蔡英文表示，執政3年多以來，前半段真的很辛苦，因為必須改革、打基礎，但是看不到成績，直到 2019年開始，政績才一樣一樣的出現，民眾開始感覺到政府有在做事，而且非常會做事。蔡英文下午由前新竹縣長林光華全程陪同，而「小英愛將」鄭朝方，也是外界呼聲最高的民進黨新竹縣立委候選人並未露面，也引發外界諸多聯想。

蔡英文說，這幾年來一直在拚經濟，隨然國際動態起起伏伏，但台灣的經濟一直是穩定的成長，自己剛接手的時候，台灣是四小龍的最後一名，而2019年的經濟成長，台灣已經是四小龍的第一名了，就連國際組織也說，台灣的總體經濟穩定度，也是世界第一！

▲蔡英文說，自己剛接手的時候，台灣是四小龍的最後一名，而2019年時，台灣已經是四小龍的第一名。



蔡英文在現場，也向民眾宣揚中央政府的多項政績，包含2018年度稅收盈餘1080億，在還債之餘，還做了「有感減稅」、「發展長照2.0」、「幼兒上公立幼兒園只要2500元」…，由於公立幼兒園很難抽到，蔡英文也當場承諾，「若順利連任，要在連任的四年內再增加3000班，相當於8萬個名額」。

蔡英文在現場除了向民眾說明他未來連任的政見外，也大力感謝鄉親，他說，執政3年多以來，前半段真的很辛苦，因為必須改革、打基礎，但是看不到成績，也不知道會不會成功，所以2018年11月24日選得不好，可是政府趕快找出盲點，再加上2019年開始，政績一樣一樣的出現，民眾開始感覺到政府有在做事，而且很會做事。

由於一直以來，外界不斷傳出新竹縣立委將由蔡英文的愛將-鄭朝方出戰，只是蔡英文下午3個行程都卻是由前新竹縣長林光華全程陪同，鄭朝方並未露面，林光華與鄭家幾十年來的解不開的恩怨情仇，也讓外界對於2020立委選舉霧裡看花。

▲外傳民進黨新竹縣將推派鄭朝方迎戰立委，下午鄭朝方卻未現身。