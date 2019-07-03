影／上海市設宴歡迎　柯文哲贈瓷器「一心一意」追求兩岸和平

記者陳家祥／上海報導

2019台北、上海雙城論壇在3日的歡迎晚宴揭開序幕，台北市長柯文哲與上海市長應勇在晚宴前先行見面，簡單寒暄後交換禮物。北市府致贈上海由一壺二杯組成的「一心一意」瓷器組，代表柯文哲追求兩岸和平發展的決心，及促進兩岸交流的善意；上海方則致贈「雙喜如意」刺繡畫。

根據北市府的資料，柯文哲致贈的禮品，是來自台灣工藝大師王俠軍所創瓷器品牌《八方新氣》，作品名為「一心一意」，由一壺二杯組成。「一心一意」以心狀壺身作為主體，上飾有卷草紋，集多種植物特徵於一身，經誇張形變而塑造出的意象性裝飾，反映眼睛所看不見的植物吐息，象徵生命的活力；卷草紋末梢開滿了心形的花朵，以真情包裹之間距離，也包裹因緣際會下的福份。

▲北市府致贈的「一心一意」瓷器組。（圖／北市府提供）

此作品巧妙地將兩道壺嘴安排在心狀壺身的兩端，當使用者執起「一心一意」壺倒茶時，兩道水流會匯聚成一道，象徵二人一心、同聲同調。這份禮品也代表柯文哲一顆追求兩岸和平發展的決心，及一份促進兩岸交流合作的善意。

上海方致贈的禮品為「雙喜如意」，根據介紹，該幅作品為上海市第一批非物質文化遺產保護項目，三林刺繡的傑出代表。途中的雙鳥站立枝頭，給人以和諧溫馨的美感，寓意雙喜。圖中的柿子飽滿充實，光華鮮嫩、形如如意。此幅作品寓意吉祥，有「雙喜如意」之意。

▲上海市致贈的刺繡畫「如意雙喜」。（圖／北市府提供）

