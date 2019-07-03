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柯文哲穿皮鞋想翻臉　陳佩琪「發酸文」揭秘：快遲到只好乖乖投降

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▲▼陳佩琪分享舊照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲陳佩琪分享舊照。（圖／翻攝陳佩琪臉書，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲3日上午抵達上海展開雙城論壇行程，與上海市副市長宗明、上海台辦主任李文輝寒暄時，笑說本來沒有要穿皮鞋，「但陳佩琪說不行，說衣服是有燙過的不要再穿布鞋，我都想跟她翻臉，後來想說算了」。陳佩琪晚間在臉書還原經過指出，柯文哲是因為快遲到了，只好乖乖投降。

陳佩琪表示，看了報導後，又忍不住想發酸文回應，柯文哲正式的皮鞋就只有他現在腳下穿的那雙，是2014年為了電視辯論時買的，「直到現在他出席正式場合，我就逼他穿上這只」，至於平常上班，因都是搭公車，為怕遲到，三不五時還會在路邊上演一段「馬力歐追公車事件簿」的劇碼，所以都任由他穿好走的布鞋。

▲▼陳佩琪分享舊照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪透露，結婚以來， 就覺得先生不太注重外表打扮， 穿著美學實在不及格， 但因為在醫院上班，白衣長袍披上去， 沒人管你裡面怎麼穿，所以不會管他去醫院的穿著，他常說大道理：「穿西裝、打領帶，病人的存活率有更好嗎？」 有時一起去參加他同事的喜宴，要他穿西裝，就是打死不肯，說穿上去不舒服、都不能呼吸了等等。

陳佩琪表示，早上出發前在門口的穿鞋間，柯文哲又為了穿皮鞋或布鞋，跟她盧了一下下，至於為什麼那麼快就投降， 不是因為要搭配燙得太帥的襯衫，而是快遲到了，只好乖乖投降，「沒想到來不及在家跟我爭辯的委屈， 竟然跑到我不在的場合數落我一番，不過他可能沒想到在外頭不經意的幾句抱怨文，會惹來老婆發700字的『酸文』回應」，看來他星期五回來後耳朵會聽到長繭。

陳佩琪也分享舊照指出，從柯醫師到柯市長，目前唯一一次燙頭髮經歷的，就在這時候，記得那時是為了拍美美的結婚紀念照，被她押去美容院燙的， 雖然心不甘情不願，但為了怕老婆跑掉，只好乖乖就範，後來小姑看到先生的頂上亂髮，驚訝地回去跟婆婆說：「 不得了了，哥哥的頭髮怎麼像個鳥巢一樣。」

▲▼陳佩琪分享舊照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

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