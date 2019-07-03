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上海市設宴歡迎　柯文哲：盼雙城論壇長長久久交流下去

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▲▼台北市長柯文哲、上海市長應勇。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲、上海市長應勇。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／上海報導

台北、上海雙城論壇3日由上海方舉辦的歡迎晚宴揭開序幕，台北市長柯文哲一下妃繼後便展開一整天的參觀行程，直到傍晚才匆匆抵達位於市中心的興國賓館出席晚宴。會前上海市長應勇、柯文哲照慣例先行見面寒暄，由於兩人已是熟面孔，因此互動相當熱絡，隨後雙方進行簡短致詞並交換禮物後，便開始閉門會談。

柯文哲3日一到上海便馬不停蹄展開參訪行程，先到洋山深水港參觀自動化碼頭，再到浦東新區城市綜合運行管理中心參訪，接著再出席2019海峽兩岸電競文化節決賽頒獎典禮。

此次上海市方選在位於市中心的興國賓館設宴歡迎北市府代表團，約在傍晚5點30分左右，上海市長應勇先行在會場等待柯文哲到來。隨後柯文哲在上海市台辦主任李文輝陪同下步入會場，應勇也大方上前迎接，已見過多次面的兩人隨即熱絡握手寒暄，還應媒體要求來回轉了數次，讓大家捕捉畫面。隨後應勇更依序與隨行的北市府官員握手致意。

應勇致詞時表示，這次是柯市長就任台北市長以後，第3次以市長身分到上海，鄧副市長跟蔡副市長更是推動兩個城市交流交往的推動者，也看到兩個城市間的交流、兩市人民互動的成果。

應勇說，去年在台北的雙城論壇，他到北京參加中央經濟部的會議，因此延期去台北，「我派我們的常務副市長周波去參加雙城論壇，受到柯市長還台北市政府的歡迎，我特別表示我的感謝和謝意」；他表示，明天的我很期待與柯市長一起共同主持本次的雙城論壇，並期望取得預期的效應。

柯文哲致詞時表示，今天有2位副市長、8位市議員前來上海，一下飛機就到洋山港去看，「我覺得這的確是了不起的工程，包括跨海大橋、無人化自動化的貨櫃碼頭」；再來去浦東新區看訊息中心，城市的這種E化的治理，給我很多啟發；剛才去看台北跟上海年輕人間的活動。

「上海應該是中國大陸最先進的城市。」柯文哲說，在硬體建設上很多可以學習的地方，也希望透過兩市的互相交流學習，兩邊都可以得到好處，「今年雙城論壇第10個年頭，希望可以長長久久、大家繼續交流下去。」
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,2019雙城,上海,台北市

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