現身華府研討會　陳明通籲北京放棄「一國兩制」政治框架

▲陸委會主委陳明通出席華府智庫研討會發表演說。（圖／翻攝陸委會臉書）

記者魏有德／綜合報導

陸委會主委陳明通2日（美東時間）出席華府智庫「傳統基金會」與「遠景基金會」合辦的「兩岸關係：當前挑戰及未來發展」研討會，針對近期兩岸關係情勢發表演說。陳明通呼籲，陸方應放棄單方設計褊狹的「一國兩制」對臺政治框架、恢復溝通對話，才能降低臺海情勢誤判的風險。

陳明通提到，兩岸關係跌宕起伏，隨著雙方綜合實力及國際情勢的變化，北京當局對台施壓，利用負面舉措不但阻礙兩岸良性互動，也挑戰臺灣堅持的民主制度與核心價值。

陳明通強調，臺灣「維持和平穩定現狀政策，捍衛中華民國主權及臺灣人民的最高福祉，這是我們的底線、不是挑釁。」

▲陸委會主委陳明通在華府演說呼籲對岸放棄一國兩制政治框架。（圖／翻攝陸委會臉書）

談及近期美、中、台三角關係，陳明通指出，美中關係的變化牽動了國際政經格局，貿易戰更觸及全球產業、供應鏈的根本性調整，美方對中共內外治理與擴張的關切程度，超越以往。

陳明通認為，「美國行政部門及國會採取聲援、軍售及通過諸多友臺法案等實質支持，嚇阻北京對臺灣的外交孤立與軍事威脅，這是臺美深化合作促進兩岸和平、應對北京當局侵略行徑的有力後盾」。

陳明通表示，兩岸和平的關鍵在於中國大陸民主化，願和對岸政權分享臺灣改革轉型的經驗。他並呼籲，「中國共產黨勇於政治改革、實踐自由民主、尊重人權，才能化解矛盾、找到和平共處的解方。」

美國華府舉行的「兩岸關係：當前挑戰及未來發展」國際研討會由陸委會、遠景基金會及傳統基金會共同合辦，陸委會主委陳明通應邀出席並在開幕儀式上致詞。會議現場有來自臺、美政、學界人士近一百餘人參加，美國國務院國際組織局首席副助卿摩爾（Jonathan Moore）、前美國在臺協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）皆出席發表演說。

