黃光芹爆料政治獻金證人「輔選大將」　楊秋興8字回應速掛電話

▲黃光芹爆料緊咬韓國瑜政治獻金，楊秋興表示自己在國外旅遊，請記者別擾亂。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

資深媒體人黃光芹在臉書提出對高雄市長韓國瑜競選經費的質疑後，接下來又在政論節目《新聞面對面》中再次提到政治獻金謎團一事表示：「我找了兩個目擊證人」可以證明自己所言不假，而其中一名證人是「輔選大將」，而記者透過電話詢問前高雄縣長楊秋興是否知情政治獻金，楊秋興表示：「不要擾亂我的旅遊」。

《ETtoday新聞雲》記者一早透過通訊軟體詢問前高雄縣長楊秋興是否能夠接受當面採訪，同時也將《ETtoday新聞雲》政治中心在3日報導《再揭韓國瑜政治獻金數字謎團 黃光芹：兩位目擊證人之一是輔選大將》的新聞傳給楊秋興看，第一時間他簡短回應「我在星夢郵輪上」，看到這個訊息，記者再以通訊軟體來跟楊秋興對話，記者詢問：「您方便對黃光芹一直說韓先生有收過政治獻金、輔選大將，楊秋興回應：「我在國外，不要擾亂我的旅遊」，記者一聽哈哈大笑，接著問何時回到台灣，楊秋興表示：「再兩三天吧」，隨即立刻掛上電話。

▲楊秋興現身國政願景發表會，表示自己挺郭董轟韓國瑜：搞國民黨分裂 。（資料圖／記者洪正達攝）

黃光芹在2日播出的政論節目《新聞面對面》上再次談到政治獻金一事，她強調，自己找了兩個目擊證人，他們都是政壇的知名人士，相當於是政要，不是什麼無名小卒，其中一位還願意跟她一起上法庭，「一號證人看到500萬、500萬、500萬，韓國瑜的親筆簽名，就是所謂的親簽單，還有一個幕僚親筆簽名270萬，這樣加一加就是1770萬了，跟所謂的一筆7萬差距甚大。」

「我又找了二號證人，他說看到6、7張，都是200多萬、100多萬，6、7張加一加也是破千萬。」黃光芹聲稱，她不怕挨告上法院，而且兩位目擊證人都有一個共同的重點，那就是誰給他們看的，其中，一號證人看過兩次，二號證人是輔選大將。

韓國瑜也向黃光芹喊話，這樣針對他及他的家人再三批判，難道就會比較快樂，「過去大家都是朋友，有必要這樣做？好像恨之欲其死，這樣快樂嗎？」、「而且我也不願意人與人之間走到司法途徑，可是律師跟我討論，我們不能不蒐證，為了保護自己的名譽」、「所以這件事情，我的答覆就是如此，有證據拿出來，我一槍斃命就退出政壇」。

▲黃光芹爆料緊咬韓國瑜政治獻金，韓國瑜請她拿證據出來「一槍斃命」 。（圖／翻攝黃光芹臉書）

