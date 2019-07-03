找林飛帆接民進黨副秘書長？羅文嘉：他的決定要問他

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨副秘書長徐佳青下週正式卸任副秘一職，在接任人選上，外傳過去黨秘書長羅文嘉在甫上任時，就曾徵詢過太陽花領袖林飛帆，對此，羅文嘉3日受訪時並未否認跟林飛帆談過，只笑著對記者說，「這是陷阱題，所以不回覆」。

黨內人士透露，羅文嘉剛接任民進黨秘書長時就希望黨內改組，當時就曾徵詢過林飛帆擔任副祕書長，不過他當下是婉拒。對於徐佳青卸任副秘書長一職後，職缺由誰來接任，黨內目前正在各方徵詢，而林飛帆的名字也再度浮出檯面，消息一出，也引發關注與討論。

對此，羅文嘉3日下午中常會前接受媒體訪問時表示，副秘書長人選還在徵詢，還在思考當中，而林飛帆是很優秀的年輕人，「但他決定還是要問他，不是問我」。

羅文嘉表示，他昨天回答過，人事只有確認跟沒有確認，沒有確認之前，就是沒有這件事。對於媒體繼續追問跟林飛帆談的狀況，羅文嘉則笑著說，「這是陷阱題，所以不回覆」。

當被問到口袋人選有哪些的問題時，羅文嘉強調，自己口袋是空的，他掏出自己空著的口袋說，「這個口袋是空的，但這個可能也許有」。

對於林飛帆是不是不錯的副秘書長人選，羅文嘉說，這類問題他可能不能回答，因為是假設性問題。當記者再度追問，輕人是支持林飛帆的？他則揮揮手說，「話題到此為止了，謝謝」。

▼太陽花運動領袖林飛帆。（圖／記者季相儒攝）

