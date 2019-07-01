香港回歸22週年！《環時》總編認為港維持資本主義制度「挺好的」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

今（1）日是香港主權移交中國22週年，民間人權陣線（民陣）針對要求港府全面撤回《逃犯條例》，再度號召港人上街遊行。對此，《環球時報》總編輯胡錫進1日發表文章指出，「從內地的角度，我們可以清楚看到香港激進反對派和西方勢力把一些簡單的事情政治化，並誤導部分香港民眾，且這種誤導在香港的體制下是多麼容易達到效果。」

「『一國兩制』使內地大社會與香港這個資本主義的小社會緊緊連在一起，我們更能對西式民主的利弊產生更直觀的感受。」文章說，「香港的自由度對內地來說挺新鮮的，但那裡的反對派可不這麼認為，他們總覺得香港的自由受到了打壓和威脅，覺得內地和中央就是要一步步改造香港，把一國兩制變成『一國一制』。」

文章說，中國不缺一個上海版或者深圳版的大城市，香港保持它的特色，是很好的。從中國老百姓角度來說，一旦香港失去特色，再去那裡旅遊就沒有意思了。文章指出，「從內地的角度，我們可以清楚看到激進反對派和西方勢力在如何誤導部分香港民眾，而且這種誤導在香港的體制下是多麼容易達到效果。一些港人存在某種擔心，應當說可以理解。」

不過，港人的擔心若被激進勢力和外部勢力點燃，就會產生能夠自我傷害的失控。畢竟一國兩制，很多事情屬於香港自治範圍內的糾葛。文章表示，當一個社會遇到難題時，需要以認真、耐心的努力加以克服，但這種時候就會出現一些激進人士，把經濟和社會問題朝著政治方向引，搞煽情的鼓動。

最後，文章強調，「隨著國際競爭加劇和美國對華心態的嚴重改變，中國需要不斷自我改進，更加適應時代的變遷，但我們永遠不能忘記發展、穩定這些根本性的東西。我們要加快改革，用改革來化解問題，使我們跑在問題出現惡化的前面。改革並且穩健的中國才能走得更遠。」