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加被寫成「扣」　柯文哲機場暴怒再轟假新聞：不只反紅媒...我也反綠媒

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記者楊亞璇／桃園報導

台北市長柯文哲3日率團前往上海出席雙城論壇，不過卻在桃園機場暴怒，不滿有媒體將他所說的「正確說法是不會加分」寫成「正確說法是不會扣分」作假新聞，怒批「不要太過分了」。

外傳柯文哲將與國台辦主任劉結一見面，柯文哲2日針對見劉結一是加分還是扣分的提問回應，「正確講法是不會加分，中美貿易大戰，川普還是有見習近平」，所以能夠有交流、有認識，對現場的掌握會提高。不過，3日刊有媒體在內文中寫成「正確說法是不會扣分」。

柯文哲一到機場就火大的拿著報紙，向北市發言人劉奕霆抱怨，「不要太過分了，你這個電子版跟紙版⋯⋯」﹑「作假新聞，我有意見」。

柯文哲後來受訪解釋，這種電子版跟紙板，加分跟扣分都會這樣顛倒，這做假新聞已經做到太過分了，長期以來做這種新聞，他實在受不了，「我們不是只有反紅媒，我也反綠媒啊」。

柯文哲還說，「廣吿、新聞跟有目的的文案，全部給我分清楚」，不要明明就是有政治目的的文章，要包裝成新聞，他非常有意見，「這不管是紅色媒體、綠色媒體都一樣」。

對於平面媒體3日以《是否與中方談民主 柯不語快閃》為題之內文指出，對於「柯劉會」是加分還是扣分，台北市政府副發言人黃瀞瑩嚴正駁斥該報導之正確性，並強調柯文哲市長於2日受訪時，原文應為「正確講法是不會加分」，北市府也對該明平面媒體提出嚴厲譴責。

黃瀞瑩強調，該報導出刊前未經確認，以一字之差誤導閱聽眾對事實之認知，實為假新聞之例，希望即刻對外說明並予以更正，善盡媒體第四權之社會責任，傳達正確訊息給閱聽眾，勿成為假新聞製造者。

▲▼柯文哲雙城論壇行前記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲雙城論壇行前記者會。（圖／記者黃國霖攝）

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關鍵字：柯文哲,雙城論壇,2019雙城

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