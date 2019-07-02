中山高轎車高速追尾拖吊車　車頂整個消失駕駛送醫不治

▲國道一號北上33公里處發生一起死亡車禍，轎車追撞執行勤務的拖吊車後，駕駛頭部重創送醫不治。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／新北報導

中山高速公路北上33.1公里處，1日晚間11時許發生一起嚴重的死亡車禍。當時國道上一輛拖吊車，正在救援一部事故轎車，後方突然衝出一輛深藍色轎車，就這樣高速撞上正在救援的拖吊車，轎車車頂整個遭拖吊車尾掀翻，車上駕駛受困車內，警消獲報後趕抵現場，將受困的駕駛送往鄰近的醫院救治，但駕駛最後仍因傷重不治。

據了解，拖吊車當時正在北上33公里處，處理一輛事故車輛，要將車輛吊離國道的外側車道，後方除了擺放了有警示的三角錐外，整個作業流程也符合程序。

當拖吊車正要完成作業時，後方突然出現一部深藍色轎車，疑似未注意到前方有事故車輛正在排除，高速衝上來，直到車上駕駛發現時，已經來不及，轎車車頭撞上拖吊車右後方後，彈向外側護欄，再彈回來內側車道，撞上一部銀色轎車車頭後才停下，而深藍色轎車車頂整個被掀翻。

深藍色轎車車上當時只有一名男性駕駛，年約20多歲，事故發生後，駕駛卡在駕駛座內當場失去生命跡象。目擊民眾看到後紛紛打電話報警。警消獲報立即趕抵現場，而車上男駕駛已經無呼吸心跳，救護人員趕緊將他救出，進行心肺復甦術，並由國道警車開道送往北市新光醫院搶救，但經過急救後，男駕駛仍因為頭部受到重創而傷重不治。

國道員警事後將現場的相關車輛及駕駛，通通帶回國道警察局第一公路警察大隊濱江小隊內，逐一進行訊問。至於車禍發生原因及經過，國道警方認為還要進一步調閱周邊影像後，才能夠釐清。

▲▼深藍色轎車撞上拖吊車後，彈到外側護欄，又彈回來撞上銀白色轎車車頭才停下。（圖／記者趙永博翻攝）



▲深藍色轎車上零件掉落國道路面上。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼深藍色轎車車頂被拖吊車車尾刮平。（圖／記者趙永博攝）

▲▼拖吊車車尾卡榫被撞歪。（圖／記者趙永博攝）



▲遭波及的銀色轎車車頭。（圖／記者趙永博攝）