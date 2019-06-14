　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在浴室用手機肇禍？　俄「最性感女賭神」意外觸電死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲疑在浴室為使用手機，俄羅斯最性感女賭神意外被電死。(圖／翻攝自IG@Liliya Novikova)

▲▼俄羅斯最性感女賭神：諾薇可娃。(圖／翻攝自IG@Liliya Novikova)

國際中心／綜合報導

一名有「俄羅斯最性感撲克玩家」美譽的26歲正妹，日前被人發現猝死在莫斯科家裡的浴室地板上，疑似是觸電身亡。當時她是獨自在家。

諾薇可娃(Liliya Novikova)是一名數學奇才，擁有俄羅斯頂尖大學：「鮑曼莫斯科國立科技大學」(Bauman Moscow State Technical University)電機工程學位。

但她放棄了在頂尖科技公司裡任職的機會。反之，她變身成為一名職業撲克玩家。憑著出色的牌技與和亮麗的外表，她很快就吸引了網路遊戲公司「撲克之星」(PokerStars)跟她簽約，為初學者開班授課。此舉讓他的人氣迅速飆升，她也經營自己的撲克網路頻道。

▲疑在浴室為使用手機，俄羅斯最性感女賭神意外被電死。(圖／翻攝自IG@Liliya Novikova)

這宗悲劇之所以會曝光，原因是她的父母打電話給她，卻一直沒人接聽，他們十分擔心，於是拜託居到她家裡看看。不幸卻發現她倒臥在浴室地板上。 調查人員說：「這位女士身上有遭受電擊受傷的痕跡，但沒有他殺跡象。」

據推測，她可能是使用吹風機俯身吹乾頭髮時，不幸發生了意外。但也有人推測她是在浴室裡使用手機或為手機充電，引發觸電問題。家屬已同意解剖驗屍。

諾薇可科娃其實並非喜歡宅在家，她也熱愛運動，喜歡騎自行車、玩滑雪板、划船和拳擊。她的猝死距離她的27歲生日只有4天。

▲疑在浴室為使用手機，俄羅斯最性感女賭神意外被電死。(圖／翻攝自IG@Liliya Novikova)

▲在浴室為手嘰充電， 俄最性感女賭神意外被電死。(圖／翻攝自IG@Liliya Novikova)

▲疑在浴室為使用手機，俄羅斯最性感女賭神意外被電死。(圖／翻攝自IG@Liliya Novikova)

ET快訊
謝忻沉默一天　手寫道歉函向阿翔老婆Grace道歉
1個月經痛20天！她「子宮爆硬像石頭」整顆切掉　淚曝：好想生

關鍵字：Liliya Novikova ,最性感女賭神

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

濕速列車！陸女在曼谷機場快線蹲下撒尿　旁人急閃躲

影／拿酪梨冒充手榴彈　以色列男5天連搶兩家銀行都成功！

穿Y字高衩泳衣亂入歐冠決賽　女模沃蘭斯基被罰52萬

不只「槍」辣妹　以色列「槍砲女王」最愛分泌腎上腺素

女版神鬼交鋒　索羅金多項竊盜罪成立　判刑4至12年

「棍」不夠用　曲棍球教練之妻性侵11歲隊員　長達一年

Fashion Nova泳衣秀「下」限　時尚辣妹擔心鮑鮑包不住

星女一夜情後遭裸照威脅　被逼玩3P還要傳自慰影片！

在浴室用手機肇禍？　俄「最性感女賭神」意外觸電死

阿曼灣油輪發生什麼事？　2艘船突然遭襲擊…船長下令棄船逃

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

桃園車行挾9人質！歹徒持5把槍　囂張舉槍對外盲瞄...警匪對峙5hrs

在浴室用手機肇禍？　俄「最性感女賭神」意外觸電死

阿曼灣油輪發生什麼事？　2艘船突然遭襲擊…船長下令棄船逃

秒懂「石油腦」是什麼！　中油貨輪阿曼灣遇襲…7.5萬噸報銷

布朗大學：美軍是全球溫室氣體排放最多的單位

慘遭強暴、斬首！章瑩穎案開庭...檢方揭殘忍「犯案過程」

應美國要求　英國批准引渡亞桑傑周五聽證

砲彈命中引擎！日本公司油輪也遇襲　阿曼灣海域遭「2次砲擊」　

濕速列車！陸女在曼谷機場快線蹲下撒尿　旁人急閃躲

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

他聽哭鬧聲穿腦「睡眠被剝奪」　2米高摔死6個月大女嬰

一言不合想趕老婆出去！夫拿刀威嚇反砍傷自己頭…妻心軟了

佘詩曼「按讚反送中」微博被譙爆！　深夜急收回：我本人愛國愛港

160萬買停車位！到場見「精美三角型」…車主傻眼：銷售員不給換

永遠留在球迷心中的亞軍　「無冕之王」李宗偉

在浴室用手機肇禍？　俄「最性感女賭神」意外觸電死

快訊／大雷雨突襲！對流進入陸地　大台北桃竹苗防暴雨＋雷擊強風

驚！《地平線：期待黎明》44歲資深製作人去世

2019加盟展懶人包／25萬以下微型創業升溫、新型態滷味榮登人氣王

男童遭「分屍」排列路旁？轉過去竟有4人…網曝當地黑暗情景

「你能夠濕我的身，是因為先濕了我的心」盤點3個色色可愛的IG帳號

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

國際熱門新聞

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

日公司油輪也遇襲　砲彈擊引擎室

19歲Uber外送員等待背影 ..

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

酪梨冒充手榴彈　男5天搶兩銀行

印度31童吃荔枝染急性腦炎死亡

中油租船遇襲　7.5萬噸石油腦..

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

章瑩穎慘遭強暴、斬首！檢揭殘忍..

女嬰半張臉紅掉　醫誤稱只是胎記

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

最容易日久生情星座TOP 5

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：法源？

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

謝忻道歉信引論戰！網分析目的

子瑜出道4年終於剪劉海！　粉絲激動：超仙

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

日公司油輪也遇襲　砲彈擊引擎室

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面