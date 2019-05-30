好萊塢大亨溫斯坦性侵案　或以13.6億元和解

▲哈維溫斯坦斯涉及對超過75名女性有過性騷擾或不當行為。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

「英國廣播公司」(BBC)網站報導，性醜聞纏身的好萊塢著名製片人哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)和他之前任職的電影公司董事會，企圖就他涉及的性侵案跟多名受害女性達成和解。報導指出，溫斯坦的代表律師透露，訟和解協議以及對受害人的賠償金額，大約在4400萬美元(約13.6億元新台幣)左右。

報導指出，溫斯坦涉及對超過75名女性有過性騷擾或者不當行為，但溫斯坦一直否認。另一方面，他將於6月在紐約就兩名女性提出的刑事指控出庭受審，罪名當中包括性侵。

溫斯坦的弟弟鮑勃(Bob Weinstein)和他的律師哈里裡斯向法官表示，他們巳跟民事案件裡案件受害人達成「原則上的經濟協定」。他表示：「我個人是非常樂觀的。」之後，溫斯坦的團隊向美國《華爾街日報》表示，和解協議的金額將會達到大約4400萬美元。

據瞭解，演員艾雪麗賈德(Ashley Judd)是最早站出來指控溫斯坦的女性之一。她在推特上發文表示，她控告溫斯坦的，是另外一宗獨立的法律案件，目前訴訟仍然繼續。

67歲的溫斯坦是好萊塢著名製片人，他和弟弟在1970年代成立了「米拉麥克斯影片公司」(Miramax Films)，該公司剛開始時主要是製作藝術電影。

他們製作過一系列奧斯卡得獎電影，包括《莎翁情史》、《王者之聲：宣戰時刻》、以及《大藝術家》等。從1999年至今，他製作過的電影共贏得過81座奧斯卡小金人。2005年，他兄弟倆跟「米拉麥克斯」分道揚鑣，共創「溫斯坦影業公司」(The Weinstein Company)。

2017年10月，《紐約時報》率先披露數十年來針對溫斯坦性騷擾的指控細節。除了艾雪麗賈德之外，演員羅絲麥高文(Rose McGowan)也是最早站出來指控溫斯坦的女性之一。

溫斯坦曾發表過一篇道歉聲明，承認自己「曾經給別人帶來很多痛苦」。但是他否認自己曾騷擾多名女性。 隨著指控越來越多，「溫斯坦影業」不得不解雇哈威，並申請破產。

美國媒體報導，案件中多名原告和她們的律師、還有溫斯坦影業的前雇員和債權人，將會分得其中的3000萬美元。餘下的1400萬美元將屬於溫斯坦法律團隊的費用。報導稱，和解協議中涉及的女性受害人名單並未公開。

美國電影雜誌《綜藝》(Variety)報導，其中一些原告對於和解協議的金額有意見，有可能給和協解協議帶來不確定因素。