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花蓮女紙袋棄嬰！下體滴血「電梯內積一攤」　目擊者嚇傻：拖著臍帶

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▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲陳女生產完後，將嬰兒裝入紙袋坐電梯下樓。（示意圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮一名陳姓女子生完男嬰後將他裝入牛皮紙袋，坐著電梯一路到一樓將紙袋丟棄，由於生產完沒有處理，血也跟著人從電梯一路滴出來，嚇得目擊鄰居當場撥打119報案。救護人員表示，到場後立刻搶救在紙袋內的男嬰，所幸母子平安，詳細後續有待社工介入安置。

據《聯合報》報導，目擊鄰居表示，看到36歲的陳女拿著紙袋從電梯走出，但下體卻沿路流血，甚至連電梯內都積了一攤血，一旁的清潔工上前關心，卻被無視；另外，陳女事後有像他人求救，被發現裙子下有臍帶，卻怎樣都找不到孩子，這才想起她原先手上拿的「牛皮紙袋」。

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲所幸住戶、救護人員及時發現在紙袋內的男嬰，否則可能會缺氧而死。（圖／達志／示意圖）

花蓮縣消防局指出，上月28日接獲報案，36歲的陳姓女子疑似在家中急產，到場後卻沒看到男嬰，擴大搜尋後才在建築物後方的草叢發現一個紙袋，將其中大量的衛生紙挖出後才發現男嬰，所幸母子兩人送往慈濟醫院後皆無大礙；事後才了解，原來陳女是坐在馬桶上生產，並表示不知道孩子的生父是誰。

花蓮縣政府社會處副處長陳加富表示，目前社工已介入此案，觀察男嬰健康狀況十分良好，會將其好好安置；另外，陳女當日精神恍惚，會擇日再進行訪查，了解詳細情況。

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