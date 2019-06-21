民代關說out　彰府涉「毒｣「賭｣違章建築一律拆除　

▲彰化縣警局施鐵腕，涉毒及賭的違章建築場所一律拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局繼5月初拆除涉毒違章建築之汽車修理廠後，於6月再度開鍘，並於19、20、21日連續3天執行拆除彰化市及鹿港鎮3處涉「毒｣、「賭｣的違章建築，其間有屋主請來民代關切拆屋事宜，但警局為了民眾生命財產安全，施鐵腕打擊犯罪的決心，絕不容有所動搖，一定得拆除剷平所有的犯罪溫床。

彰化縣警局副大隊長林世明指出，此次強制拆除之違章建築3處，其中2處涉及重大毒品，另1處涉及經營職業性賭場。19日拆除處所位於彰化市水尾一路，於107年1月間為海巡署彰化機動稽查隊及彰化縣警局刑警大隊查獲溫嫌運輸及持有第三級毒品，查扣50萬670粒第三級毒品一粒眠。

▲不法場所未拆除前。

20日拆除處所位於彰化市磚磘路，於107年5月間為刑事警察局查獲林嫌製造第二級毒品之製毒工廠，查扣大麻活株33株及乾燥大麻葉14.3公克； 21日拆除處所位於鹿港鎮鹿崙段，於107年9月間為彰化縣警察局鹿港分局查獲陳嫌經營俗稱「推筒子」之職業性賭場，查扣監視器主機1台、螢幕1台、監視器鏡頭4支、總賭資新臺幣22萬元。

▲不法場所拆除前違章建築已淨空。

林世明同時呼籲全縣民眾如發現可疑不法情事，趕緊提供資給警方加強查緝，避免有營業場所或工廠等處所淪為犯罪的溫床，危及民眾生命財產安全。

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