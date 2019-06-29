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29歲不孕女想婚！緊張訴痛心秘密…7年男友「1句話」瞬間失聯　她當場崩潰

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情侶，吵架、愛情、分手。（圖／達志／示意圖）

▲原PO向男友坦承不孕事實後，竟遭對方冷言回應。（圖／達志／示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

「原來7年的感情基礎都建立在我的子宮之上。」香港一名女網友近日發文表示，她今年29歲，已經到了和男友論及婚嫁的階段，不過當對方得知她患有隱疾無法生育時，竟果斷拋棄她還冷回一句，「這跟娶一個男的回家有什麼分別嗎？」讓她瞬間心痛大哭，「是我太天真了。」

原PO在IG「couple.murmur」上貼文寫道，「最近和男友逛街的時候，恰好經過了一間小學，不料男友突然『父愛大發』，問我以後結婚了應該生幾個比較好？我當下反應不及，整個呆掉了，他就說『難道你不喜歡小朋友嗎？』」

原PO接著說，「其實，我有隱疾，平均每個月都要回醫院輸血一次，醫生說，如果我要生育的話，可能會出血過多，對生命造成威脅；再者，我這種病是基因遺傳疾病，肯定會留給小孩的，我不希望我的小孩到時候也跟我一樣痛苦，不斷焦慮會不會某天突然撒手人寰，就像我爸爸一樣，從此與親愛的人分離。」

▼遺傳疾病讓女網友有苦說不出。（示意圖／資料照）

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

她回到家後冷靜了一段時間，便打電話給男友解釋剛剛逛街的事，並且坦白「隱瞞7年的不孕秘密」，沒想到男友聽完後只冷冷丟下一句，「這和娶一個男人回家有什麼分別嗎？」隨後就失聯了超過一個星期。原PO得知自己被拋棄後，心痛地不敢再打電話給對方，她明白感情已經走到終點。

「我知道自己當初沒有立刻講是我的不對，我應該要講的，可是一直找不到機會。」原PO難過表示，「我也明白這件事真的很難讓人接受，而且還是註定無法解決的問題，即便他不離開我，我也會離開他的，因為他是這麼喜歡孩子的人，我只是沒有想過他會說這樣的話，讓7年的感情可以因為子宮而瞬間幻滅，看來是我太天真了。」

▼7年的感情最終破滅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章一出立刻引起網友議論分享，大家都不斷留言安慰，「會說這種話的人，分開也好」、「一個真正愛妳的人，是不會選擇去傷害妳的」、「乾脆娶子宮回家吧」、「他不夠尊重妳，妳就別多想了」、「可以靠收養啊」。

但也有人說，「隱瞞7年等同欺騙，妳還有臉指責對方嗎？」、「他的夢想不能實現，只能離開啦」、「妳去醫院輸血，他會不知道？」、「妳應該慶幸在結婚前講明，否則日子也不會好過的」、「祝你們各自找到一個真正對的人」。

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關鍵字：不孕,情侶,分手,男友,女友,結婚,失聯

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