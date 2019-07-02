罹罕見怪病陷入昏迷3個月　命大男醒來意外發現「女友懷孕了」





▲男子醒來意外發現，女友居然已經懷孕。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國一名29歲男子因為罹患怪病性命垂危，醫生為了救他，只好暫時以人工方式讓他陷入昏迷狀態，昏迷了3個月終於醒來，意外發現女友竟然已經懷孕，後來病情也逐漸好轉，讓他能迎接女兒的出生，他開心表示，「我被嚇呆了，本來已經對我的病情感到無望了，這是我所聽到最好的消息。」

29歲男卡倫(Joseph Cullen)去年3月開始出現偏頭痛以及流感症狀，在床上躺了3天的他，原本以為自己只是得了感冒，後來病情卻突然惡化，陷入昏迷的他被緊急送到醫院。醫生表示，卡倫被送來醫院時，大腿腫脹、雙腿和雙臂皆是癱瘓狀態，進行核磁共振成像掃描和血液檢查後，排除罹患腦膜炎和脊髓感染的可能。

就在同時，卡倫的女友比莉(Billie Smith)發現自己懷孕了，但她不想在卡倫命危的狀態下說出這個消息，由於醫生一直找不出病因，只能先以人工方式讓對方陷入昏迷，她每天只能無助坐在男友床邊，祈禱對方能早日醒來。

卡倫的脊髓液樣本最後送至美國、瑞典等國家化驗，終於查出他的病因為自體免疫腦炎(autoimmune encephalitis)，這是一種自身免疫系統會攻擊健康腦細胞的罕見疾病，醫生原本認為他很有可能會永遠長睡不醒，病情後來卻成功受到類固醇控制，脊柱和大腦的腫脹消失了。

卡倫在去年6月醒來時，雖然昏迷長達3個月，很幸運地立即就恢復了意識，他發現女友坐在床邊陪伴他，還告訴他，「你醒來真是太好了，因為我已經懷孕4個月了」。

比莉於去年12月順利生下女兒波比(Poppy)，雖然卡倫目前因為雙腿無法移動，仍在醫院健行復健，但他開心表示，「女兒對我來說就像是一個奇蹟，她給了我去改善自己的動力，我迫不及待想早點回家，和家人團聚在一起，那將會是美好的一天」。