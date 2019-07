罹罕見怪病陷入昏迷3個月　命大男醒來意外發現「女友懷孕了」

▲男子醒來意外發現,女友居然已經懷孕。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國一名29歲男子因為罹患怪病性命垂危,醫生為了救他,只好暫時以人工方式讓他陷入昏迷狀態,昏迷了3個月終於醒來,意外發現女友竟然已經懷孕,後來病情也逐漸好轉,讓他能迎接女兒的出生,他開心表示,「我被嚇呆了,本來已經對我的病情感到無望了,這是我所聽到最好的消息。」

29歲男卡倫(Joseph Cullen)去年3月開始出現偏頭痛以及流感症狀,在床上躺了3天的他,原本以為自己只是得了感冒,後來病情卻突然惡化,陷入昏迷的他被緊急送到醫院。醫生表示,卡倫被送來醫院時,大腿腫脹、雙腿和雙臂皆是癱瘓狀態,進行核磁共振成像掃描和血液檢查後,排除罹患腦膜炎和脊髓感染的可能。

就在同時,卡倫的女友比莉(Billie Smith)發現自己懷孕了,但她不想在卡倫命危的狀態下說出這個消息,由於醫生一直找不出病因,只能先以人工方式讓對方陷入昏迷,她每天只能無助坐在男友床邊,祈禱對方能早日醒來。

卡倫的脊髓液樣本最後送至美國、瑞典等國家化驗,終於查出他的病因為自體免疫腦炎(autoimmune encephalitis),這是一種自身免疫系統會攻擊健康腦細胞的罕見疾病,醫生原本認為他很有可能會永遠長睡不醒,病情後來卻成功受到類固醇控制,脊柱和大腦的腫脹消失了。

卡倫在去年6月醒來時,雖然昏迷長達3個月,很幸運地立即就恢復了意識,他發現女友坐在床邊陪伴他,還告訴他,「你醒來真是太好了,因為我已經懷孕4個月了」。

比莉於去年12月順利生下女兒波比(Poppy),雖然卡倫目前因為雙腿無法移動,仍在醫院健行復健,但他開心表示,「女兒對我來說就像是一個奇蹟,她給了我去改善自己的動力,我迫不及待想早點回家,和家人團聚在一起,那將會是美好的一天」。

