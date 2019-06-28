駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭撞輾亡「讓她好走」　男友：賠再多也用不到

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台北市大安區臥龍街27日晚間6時40分發生死亡車禍，一輛銀色休旅車行經事故路段時突然失控，加速撞上前方騎乘YouBike的吳姓女騎士（27歲），導致其不治身亡；事發後吳女的簡姓男友悲痛地表示，原本鑽戒都準備好了，計畫28日就要帶她到綠島浮潛、求婚，不料步入人生下個旅程的前夕，竟會發生意外。對於肇事司機撞毀2人人生，簡男則說，女友平時樂觀開朗，最不喜歡看到大家互相謾罵，既然意外已經發生，「就讓她好好地走，賠得再多，她也用不到了……。」





▲簡男說，女友性格開朗，不喜歡製造仇恨，「就讓她好好地走吧！」（圖／翻攝當事人IG）

警方調查，45歲的梁姓男子27日晚間6時許駕著銀色休旅車行經臥龍街，但座車卻突然失控加速，猛力撞上前方騎乘單車的吳女及另名機車騎士，在吳女倒地後，休旅車還將其輾過，警消趕抵現場後發現吳女傷勢相當嚴重，立即將她送往醫院急救，但在到院前，吳女即已無生命徵象，經搶救後仍宣告傷重不治；而另名遭撞騎士則是幸運逃過一劫，身上僅有擦傷，並無生命危險。

▲休旅車行經臥龍街時突然失控，加入追撞前方騎單車的吳女。（圖／記者張君豪翻攝）

在接獲女友身亡噩耗後，簡男悲痛不已，表示自己與女友都是南部人，攜手北上打拼擔任工程師，還在永和租屋同居，平常每天下班都會固定接送女友，但27日晚間因自己要前往健身房而無法接送，因此不常騎單車的女友才會自己騎著YouBike回家，怎料竟會遭撞輾身亡。

「下個禮拜，我們就交往滿1年了……！」簡男說，吳女個性相當溫柔、懂事，家人也都很喜歡她，2人對未來也有規劃、充滿憧憬，原本他還悄悄買下鑽戒，準備28日帶著女友到綠島出遊時求婚，一起攜手邁向人生下一段旅程，但還來不及等到女友說出那句「我願意」，一場車禍就讓2人從此天人永隔。

據悉，當警方趕抵事故現場時，肇事的梁男全身癱軟坐在駕駛座，經緊急送醫後發現有中風情況，在開刀後仍在加護病房觀察中；對於是否要追究梁男責任，簡男也說，女友性格開朗，不喜歡製造仇恨，也不願見到大家罵來罵去，「所以就讓她好好地走，賠得再多，她也用不到了。」

▲肇事的梁男事發後癱軟坐在駕駛座，經送醫後發現有中風情況，目前仍在加護病房觀察中。（圖／記者張君豪翻攝）