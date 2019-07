3歲童「身體狂抽搐、指甲全脫落」　醫誤判妥瑞症...父看電視找到真相

▲3歲男童在度假期間突然罹患扁桃腺炎。(圖/取自免費圖庫Pexels)



國際中心/綜合報導

英國德文郡一名3歲男童和家人出遊度假時,在度假期間患上扁桃腺炎(Tonsillitis),導致出現「身體不斷抽搐、指甲全掉落」等症狀,整整一年不停地進出醫院,情況一直無法好轉。直到其父親看電視節目時,才驚覺發現兒子其實是被誤診。

據《太陽報》報導,33歲的尼爾.吉爾森(Neil Gilson)和妻子露西(Lucie)表示,之前帶孩子們去度假,未料兒子傑克(Jack)卻患上扁桃腺炎,「原本前一天還好好的,沒想到睡一覺醒來之後,傑克忽然出現嚴重抽搐、全身發熱,就連手和腳的指甲都異常脫落」,最後只好前往醫院就診。

