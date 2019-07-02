活豬、屠體運輸車強制裝GPS　8/1起違規最高開罰15萬元

▲農委會強制規定活豬、屠體、內臟及其分切物的運輸車輛必須裝上即時追蹤系統。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情在亞洲嚴重擴散，為防止病毒傳播到台灣，農委會今（2日）舉行記者會宣布，將強制規定活豬與屠體、內臟及其分切物的運輸車輛必須裝上即時追蹤系統（GPS），並結合畜牧生產、運輸、屠宰、防疫和食安等需求，運用科技即時追查來源牧場與肉品流向，疫情發生期間監控管制豬隻移動等，8月1日起未裝置，最高開罰15萬元。

農委會副主委黃金城表示，去年大陸爆發非洲豬瘟疫情時，遼寧的活豬運輸到河南做加工，當時就說這一定會失控，也確實失控，因為這樣的運輸過程，是疫病最快速傳播之一，證明「活體運輸」造成感染情形非常嚴重。

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黃金城指出，以23年前口蹄疫爆發來看，在短短2、3個月，從北到南，接著從南到東的擴散，是一種絕望的感覺。再以越南快速散播非洲豬瘟舉例，活體運輸或屠體運輸環節，一定要做到非常有效控管，不然這些豬到底從哪間畜牧場到屠宰場，有多少車輛經過，加上糞便、尿場地等狀況，或運輸車輪胎壓過消毒不完全的區塊，都可能把病毒帶到其他養豬場。

▲農委會副主委黃金城說，裝設GPS可以非常清楚掌握各運輸車輛去向。（圖／記者許展溢攝）

黃金城認為，若沒GPS 做非常明確追蹤，無法了解從畜牧場出來後到底是單一來源？還是多場來源？如這輛車運輸了50頭進到屠宰場，但有可能是某場收了2頭，另一場收了3頭，這是很複雜的活豬運輸系統。黃金城提到，該系統「很有用」，可以做多項延伸，除能做有效追蹤，未來假設有疫病，也才能在短時間內追蹤到源頭。

農委會說明，這次透過中央畜產會補助活豬與屠體、內臟及其分切物運輸車輛裝設GPS車機與2年系統基本服務費，安裝期程自今年3月至6月止，全國共有1425輛運輸車完成裝機。7月起開始稽查，由各直轄市、縣市政府農牧與衛生局人員及該會防檢局四分局在全國59家豬隻屠宰場（包括23家肉品市場）啟動查核作業。

▲農委會表示，將利用手機查核各運輸車輛。（圖／記者許展溢攝）

農委會指出，將會利用手機查核各運輸車輛，如發現未裝設GPS或未正常開機者，7月份將通知限期改善，8月起如有未裝設GPS者，活豬運輸業者將依「動物運送管理辦法」裁處3千至1萬5千元，屠體、內臟及其分切物運輸業者則依「屠宰作業準則」裁處3萬至15萬元，並要求限期改善。

黃金城強調，另一個加裝的重要因素是，不管非洲豬瘟或口蹄疫，只要當動物被感染被發現時，都有個空窗期，如非洲豬瘟從感染到發病4至6天，也許某場已把豬運到其他場進行交易，但利用GPS方法能清楚得知被感染的來源、去向。