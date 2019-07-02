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「2019台北親水節」一路玩到8/31　園區裡找熊讚抽5千元大獎

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▲臺北親水節戲水活動。（圖／取自臺北旅遊網）

▲2019台北親水節戲水活動。（圖／取自台北旅遊網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

暑假到了，爸爸媽媽可以趁著炎炎夏日帶小朋友出去玩水消暑。「2019台北親水節」6/30在台北自來水園區盛大開幕，活動至8/31，期間也舉辦環境教育園遊會、《水起．台灣》紀錄片戶外首映，更有原住民文化系列活動。在園區找熊讚拍照並上傳臉書，還有機會獲得5000元禮券大獎。

「台北2019親水節」舉辦在自來水園區水鄉庭園，活動期間的上午9點至下午6點開放民眾入園遊玩，全票價格為80元。活動期間，都能在園區找到AR熊讚，還有不同可愛造型的熊讚出沒，收集與親水熊讚、好水熊讚以及喝水熊讚的合照，並上傳臉書分享，將有機會獲得5000元禮券大獎。

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▲臺北親水節活動資訊。（圖／取自Facebook／2019臺北親水節）

▲台北親水節活動資訊。（圖／取自2019台北親水節臉書專頁）

另外，7/27當天會舉辦「水的奇妙旅程」環境教育闖關園遊會，也會播映《水起．台灣》台達8K紀錄片，7/13、7/20、8/3、8/10則有原住民文化系列活動。

台北自來水事業處指出，「台北親水節是台北地區的小朋友們最期待的活動，每年入園參與人數均破10萬人次。」為提供民眾更安心的戲水場所，北水處特別安排2名救生員及7名水巡助理，也重新檢視戲水相關設施，並有專人定期檢測水質。設施部分，噴泉庭園水柱區擴大了噴水廊道，休息區則加設水霧設備以及直飲台。

親水節活動地點：台北自來水園區（台北市中正區思源路1號）

親水節開放時間：即日起至8月31日　上午9點至下午6點

親水節票價：全票80元、優待票40元

親水節活動臉書：點我去

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關鍵字：自來水園區,2019台北親水節,親子旅遊

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